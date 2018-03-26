Свитолина прошла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Одесситка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного турнира престижной категории WTA Premier Mandatory в Майами. Призовой фонд соревнований составляет 8 миллионов долларов.

В третьем круге украинка, занимающая 4-ю строку в мировом рейтинге, обыграла 26-ю ракетку мира Дарью Гаврилову, представляющую Австралию. Поединок завершился в трех сетах — 4:6, 6:0, 6:1 в пользу Свитолиной. Матч длился 2 часа 6 минут.

Элина превзошла соперницу по всем основным показателям. После проигрыша первой партии украинка разгромила Дарью Гаврилову во втором и третьем сетах, а завершила встречу эффектным эйсом. Таким образом, Свитолина сыграет в 1/8 финала, где ей будет противостоять еще одна теннисистка из Австралии — Эшли Барти, которая в борьбе за выход в эту стадию обыграла Петру Мартич из Хорватии.

Ранее сообщалось, что Свитолина одержала победу над японкой Наоми Осакой и вышла в третий круг теннисного турнира в Майами.