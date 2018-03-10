Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в США

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Получившая четвертый номер посева Свитолина в матче второго круга обыграла немку Мону Бартель — 6:4, 6:3. На корте теннисистки провели 1 час 22 минуты.

Следующей соперницей украинки станет либо Карла Суарес-Наварро (Испания, 27), либо Си Сувэй (Тайвань).

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Tie Break Tens в Нью-Йорке с призовым фондом $250 тыс.