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    Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в США

    (обновлено: )103
    Призовой фонд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США) составляет почти восемь миллионов долларов. Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг.
    Элина Свитолина
    elisvitolina

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Получившая четвертый номер посева Свитолина в матче второго круга обыграла немку Мону Бартель — 6:4, 6:3. На корте теннисистки провели 1 час 22 минуты.

    Следующей соперницей украинки станет либо Карла Суарес-Наварро (Испания, 27), либо Си Сувэй (Тайвань).

    Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Tie Break Tens в Нью-Йорке с призовым фондом $250 тыс.

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