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    Элина Свитолина победила россиянку на турнире в Дубае

    (обновлено: )13811
    Для украинской теннисистки победа в ОАЭ стала второй в 2018 году и одиннадцатой в карьере. В финале турнира в Дубае Свитолиной понадобилось два сета, чтобы победить Касаткину.
    Видео WTA

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина в субботу стала победительницей турнира WTA, который проходил в Дубае.

    В полуфинальном матче украинка, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:3 победила шестую ракетку турнира немку Ангелику Кербер.

    Соперницей Свитолиной в финале была россиянка Дарья Касаткина. В первом сете соперница украинки сумела навязать борьбу, но уже во втором Элина чисто разгромила оппонентку. Встреча закончилась со счетом 6:4, 5:0.

    Это второй выигранный турнир Элины в 2018 году и одиннадцатый титул. В начале года она выиграла турнир в Брисбене.

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