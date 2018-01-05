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    Спорт

    Элина Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Брисбене

    (обновлено: )4310
    В полуфинале "первая ракетка Украины" одолел чешскую теннисистку Каролину Плишкову. В финале украинку ждет белорусская спортсменка.
    Элина Свитолина в Брисбене, 2018
    facebook.com/elinasvitolinaofficial

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.

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    В полуфинальной встрече посеянная под третьим номером Свитолина одолела вторую сеяную чешку Каролину Плишкову со счетом 7:5, 7:5.

    На корте соперницы провели 1 час 39 минут.

    В финале Свитолина встретится с белоруской Александрой Соснович.

    Напомним, что в предыдущем круге лучшая теннисистка Украины победила британку Йоханне Конте. Свитолина уступила в первом сете 1:6, но победила во втором – 7:6, на третий сет Конте не вышла, получив травму.

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