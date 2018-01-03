Самая сексуальная спортсменка Казахстана радует горячими снимками

21-летняя представительница рафтинга Александра Тисленок уже второй раз стала самой сексуальной спортсменкой года в Казахстане.

Девушка перешла в рафтинг из легкой атлетики.

"Рафтинг – это что-то новое, здесь много экстрима и работают все группы мышц. Мне это очень подходит – есть куда девать свою неуемную энергию. Девочки говорят, что я самая шумная в команде. Цели – самые высокие: победы на крупных международных соревнованиях", – рассказывала Александра в одном из интервью.

Тисленок выступает за алматинскую женскую команду Fury, сообщает Сегодня. В прошлом году девушки остановились в шаге от подиума Кубка Европы, который проходил в Грузии, а также выступили на чемпионате мира в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.