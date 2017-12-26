Скандал в Азии: спортсменов уличили в распитии алкоголя на соревнованиях

Как отмечается, спортсмены, в числе которых был и именитый победитель нынешних соревнований, а также действующий военнослужащий, получили приглашение китайских коллег посетить их общежитие, после чего общение перешло в полноценную посиделку.
Южнокорейская ассоциация плавания в ластах обещала провести расследование и принять соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что имя швейцарского теннисиста Роджера Федерера является самым дорогим среди спортсменов в рейтинге наиболее ценных спортивных брендов, опубликованном Forbes.