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    Скандал в Азии: спортсменов уличили в распитии алкоголя на соревнованиях

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    Спортсмены, в числе которых был и именитый победитель нынешних соревнований, а также действующий военнослужащий, получили приглашение китайских коллег посетить их общежитие, после чего общение перешло в полноценную посиделку.
    Спортсменов из Южной Кореи уличили в распитии алкоголя на соревнованиях
    Йонхап

    oneyearfund.org
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    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Сборная Южной Кореи по плаванию в ластах во время чемпионата Азии, проходившего в китайском Яньтае 7-13 декабря, между заплывами курила и распивала алкоголь. Соответствующие фотографии недавно появились в сети, сообщает агентство Йонхап.

    Как отмечается, спортсмены, в числе которых был и именитый победитель нынешних соревнований, а также действующий военнослужащий, получили приглашение китайских коллег посетить их общежитие, после чего общение перешло в полноценную посиделку.

    Южнокорейская ассоциация плавания в ластах обещала провести расследование и принять соответствующие меры.

    Ранее сообщалось, что имя швейцарского теннисиста Роджера Федерера является самым дорогим среди спортсменов в рейтинге наиболее ценных спортивных брендов, опубликованном Forbes.

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