Скандал в Азии: спортсменов уличили в распитии алкоголя на соревнованиях

oneyearfund.org Глаз не оторвать! Спортсмены оголились для календаря Сборная Южной Кореи по плаванию в ластах во время чемпионата Азии, проходившего в китайском Яньтае 7-13 декабря, между заплывами курила и распивала алкоголь. Соответствующие фотографии недавно появились в сети, сообщает агентство Йонхап.

Как отмечается, спортсмены, в числе которых был и именитый победитель нынешних соревнований, а также действующий военнослужащий, получили приглашение китайских коллег посетить их общежитие, после чего общение перешло в полноценную посиделку.

Южнокорейская ассоциация плавания в ластах обещала провести расследование и принять соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что имя швейцарского теннисиста Роджера Федерера является самым дорогим среди спортсменов в рейтинге наиболее ценных спортивных брендов, опубликованном Forbes.