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    Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

    (обновлено: )236
    Футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял 12-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.
    Звезда НБА Майкл Джордан
    REUTERS Yuri Gripas

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Американский баскетболист Майкл Джордан с доходом в 1,85 миллиарда долларов возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, сообщается на официальном сайте издания.

    Футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял 12-е место в рейтинге. Доход Роналду по данным рейтинга, который учитывает всю зарплату, бонусы, призовые и доходы от рекламных контрактов, с учетом инфляции на 1 июня 2017 года, составил 725 миллионов долларов.

    Его главный оппонент в борьбе за различные индивидуальные футбольные награды, нападающий "Барселоны" аргентинец Лионель Месси занял 16-е место с доходом в 600 миллионов долларов.

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    В топ-10 рейтинга также вошли:

    2. Тайгер Вудс (США, гольф) – 1,7 млрд долларов,

    3. Арнолд Палмер (США, гольф) – 1,4 млрд,

    4. Джек Никлас (США, гольф) – 1,2 млрд,

    5. Михаэль Шумахер (Германия, "Формула-1") – 1 млрд,

    6. Фил Микельсон (США, гольф) – 800 миллионов,

    7. Кобе Брайант (США, баскетбол) – 800 млн,

    7. Дэвид Бекхэм (Англия, футбол) – 800 млн,

    9. Флойд Мэйуэзер-младший (США, бокс) – 785 млн,

    10. Шакил О'Нил (США, баскетбол) – 735 млн.

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