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    Культура

    Беременная украинская спортсменка показала свое фото из ванной

    (обновлено: )57001
    В комментариях под снимком поклонники украинской спортсменки Елены Кравецкйо поздравляют ее с положением и отмечают невероятную красоту.
    Елена Кравацкая
    Фото из личного архива спортсменки

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая, которая на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала "серебро" в командных соревнованиях саблисток, похвасталась интимным фото из личного архива. 25-летняя уроженка Черновцов продемонстрировала всем, как проходит ее беременность.

    "Очень уж захотелось поделиться этой красотой. Ну и конечно мое новое положение мне очень по душе", – подписала фотографию спортсменка.

    Беременная украинская призерка Олимпиады

    В комментариях под снимком поклонники девушки поздравляют ее с положением и отмечают невероятную красоту.

    Ранее дочери Брюса Уиллиса показали голое фото в ванной.

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