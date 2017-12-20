Беременная украинская спортсменка показала свое фото из ванной

Фото из личного архива спортсменки

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая, которая на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала "серебро" в командных соревнованиях саблисток, похвасталась интимным фото из личного архива. 25-летняя уроженка Черновцов продемонстрировала всем, как проходит ее беременность.

"Очень уж захотелось поделиться этой красотой. Ну и конечно мое новое положение мне очень по душе", – подписала фотографию спортсменка.

Беременная украинская призерка Олимпиады

В комментариях под снимком поклонники девушки поздравляют ее с положением и отмечают невероятную красоту.

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