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    Спорт

    Роналду признан лучшим спортсменом Европы

    (обновлено: )14
    В 2017 году футболист помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубки УЕФА и Испании, а также вместе с национальной сборной Португалии добыл путевку на ЧМ-2018.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы в 2017 году. Такого признания 32-летний португалец удостоился по итогам опроса 26 мировых информационных агентств, получив 159 голосов.

    Криштиану опередил чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона (143 голоса), а также теннисистов Роджера Федерера (124) и Рафаэля Надаля (113).

    Награду, которую с 1958 года польское информационное агентство PAP вручает лучшему спортсмену Европы, Роналду получит второй год подряд.

    Роналду в декабре получил "Золотой мяч", как лучший игрок 2017 года. Трофей стал для него пятым в карьере. В интервью журналу France Football португалец заявил, что "нет игрока более совершенного, чем он сам", и назвал себя лучшим футболистом в истории.

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