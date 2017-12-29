КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы в 2017 году. Такого признания 32-летний португалец удостоился по итогам опроса 26 мировых информационных агентств, получив 159 голосов.

Криштиану опередил чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона (143 голоса), а также теннисистов Роджера Федерера (124) и Рафаэля Надаля (113).

Награду, которую с 1958 года польское информационное агентство PAP вручает лучшему спортсмену Европы, Роналду получит второй год подряд.

Роналду в декабре получил "Золотой мяч", как лучший игрок 2017 года. Трофей стал для него пятым в карьере. В интервью журналу France Football португалец заявил, что "нет игрока более совершенного, чем он сам", и назвал себя лучшим футболистом в истории.