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    Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Лучшие моменты сезона

    (обновлено: )11
    В минувшем сезоне знаменитая одесситка выиграла пять турниров (Дубай, Тайбэй, Стамбул, Рим и Торонто), а также вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос.
    Канал на Youtube WTA

    Первая ракетка Украины и шестая в мировом рейтинге Элина Свитолина может по праву гордиться минувшим сезоном. Все лучшие моменты сезона Свитолиной были представлены в обзоре от Женской теннисной ассоциации.

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    В прошедшем сезоне знаменитая одесситка выиграла пять турниров (Дубай, Тайбэй, Стамбул, Рим и Торонто), а также вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос.

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    Свитолина также впервые пробилась на Итоговый турнир WTA, однако в Сингапуре не сумела выйти из группы.

    За сезон спортсменка заработала более 3,2 миллиона долларов. Львиную долю призовых Свитолиной принесли успешные выступления в одиночном разряде, лишь изредка украинская теннисистка играла в паре и миксте.

    Свитолина планирует начать новый сезон на турнире в Брисбене. На Australian Open украинка будет посеяна под шестым номером.

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