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Брисбен
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
29
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WTA разместила похвальное видео первой ракетки Украины
21:34 05.01.2018
161
Женская теннисная ассоциация (WTA) разместила кадры победного матча украинки Элины Свитолиной в полуфинале престижного турнира в австралийском Брисбене.
Элина Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Брисбене
16:04 05.01.2018
91
В полуфинале "первая ракетка Украины" одолел чешскую теннисистку Каролину Плишкову. В финале украинку ждет белорусская спортсменка.
Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Брисбене
09:33 04.01.2018
65
Первая ракетка Украины уступила Йоханне Конте в первом сете 1:6, но победила во втором – 7:6. В третьем - британка отказалась продолжать игру при счете 3:2 в пользу украинки.
Первая ракетка Украины пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене
10:01 03.01.2018
84
Элина Свитолина, получившая третий номер посева, нанесла поражение хорватке Ане Конюх в матче второго круга теннисного турнира в австралийском Брисбене.
Долгополов пробился в третий круг теннисного турнира в Брисбене
08:27 03.01.2018
38
Теннисист, который является "первой ракеткой" Украины пробился в 1/4 престижного турнира в Австралии с призовым фондом более 438 тысяч долларов.
Свитолина одержала первую победу в 2018 году
10:40 01.01.2018
144
Первая ракетка Украины в стартовом матче на турнире в Брисбене одолела испанскую теннисистку Карлу Суарес-Наварро.
Свитолина обошла Кербер в 1/4 финала турнира в Брисбене
14:00 05.01.2017
79
Сообщается, что победа над немкой Ангеликой Кербер принесла украинке Элине Свитолиной выход в полуфинал турнира, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.
Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку в Брисбене
07:06 02.01.2017
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Матч длился 1:17. На счету Элины Свитолиной в поединке с Моникой Пуинг в Австралии 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейкпоинта из 10 (отыграла 1 из 2).
В Австралии артистка цирка сорвалась с высоты во время шоу
11:08 28.11.2016
257
Согласно информации СМИ, 35-летняя гимнастка выполняла номер с обручем, когда сорвалась с пятиметровой высоты. Артистку госпитализировали в бессознательном состоянии.
Шарапова снялась с теннисного турнира в Брисбене
10:26 05.01.2016
51
Сообщается, что Шарапова "повредила предплечье на тренировке пару дней назад и вынуждена сняться с турнира из соображений предосторожности перед Открытым чемпионатом Австралии".
Свитолина в Брисбене сыграет с Шараповой
12:07 08.01.2015
68
Ранее Свитолина победила в чвертьфинале 3-ю сеяную немку Ангелику Кербер, а Шарапова смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Брисбене благодаря победе над испанкой Карлой Суарес-Наварро.
Число пострадавших от шторма в Брисбене приближается к 40
05:43 28.11.2014
121
Как отмечается, никто из раненых не пострадал слишком серьезно, включая более десяти человек, которые были госпитализированы.
Шторм оставил без света 90 тыс домов в Брисбене, более 10 пострадавших
01:43 28.11.2014
50
Как сообщается, ветер срывает крыши с домов и переворачивает легкомоторные самолеты в аэропортах.
В Брисбене бушует ураганный ветер
00:02 28.11.2014
278
Согласно данным, ураганный ветер повредил здания, перевернул автомобили и самолет.
Ураганный ветер в Австралии перевернул самолет
13:44 27.11.2014
139
В результате удара стихии окна в зданиях были выбиты, в соцсетях также появилась фотография перевернутого ветром легкомоторного самолета в местном аэропорту.
Обама пригрозил РФ дальнейшей изоляцией из-за ситуации в Украине
10:12 16.11.2014
1464
Реакция в мире на события в Украине
Президент США Барак Обама считает, что если РФ не изменит позицию по Украине, "изоляция, в которой сейчас находится Россия, продолжится".
В Брисбене проходит закрытая встреча лидеров США и ЕС по Украине
08:06 16.11.2014
966
Закрытая встреча проходит с участием президентов США и Франции Барака Обамы и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и др.
США, Австралия и Япония договорились усилить региональную кооперацию
03:48 16.11.2014
93
Стороны подтвердили принцип свободной навигации и воздушных полетов, а также главенство международного права в урегулировании возникающих морских споров с помощью арбитража.
ЕС рассматривает новые санкции против РФ в финсекторе - Меркель
12:23 15.11.2014
248
Новые санкции в отношении России.
По информации канцлера Германии Ангелы Меркель, текущая ситуация неудовлетворительная. Список новых лиц находится на повестке дня.
Путин и Кэмерон проводят в Брисбене встречу за закрытыми дверями
10:31 15.11.2014
374
Прессу попросили удалиться, и встреча президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Дэвида Кэмерона продолжалась за закрытыми дверями.
еще 20 материалов
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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WTA разместила похвальное видео первой ракетки Украины
21:34 05.01.2018
161
Женская теннисная ассоциация (WTA) разместила кадры победного матча украинки Элины Свитолиной в полуфинале престижного турнира в австралийском Брисбене.
Рабочее заседание лидеров G20
10:11 15.11.2014
335
Саммит G20 в Австралии
В австралийском Брисбене проходит рабочее заседание лидеров G20, глав приглашенных государств и представителей международных организаций.
В позе страуса: необычные протесты в Австралии
10:36 14.11.2014
402
Саммит G20 в Австралии
Австралийцы прибегли к необычной акции, чтобы выразить свое возмущение премьер-министру страны, закрывающему глаза на проблемы экологии.
WTA разместила похвальное видео первой ракетки Украины
21:34 05.01.2018
161
Женская теннисная ассоциация (WTA) разместила кадры победного матча украинки Элины Свитолиной в полуфинале престижного турнира в австралийском Брисбене.
В Брисбене бушует ураганный ветер
00:02 28.11.2014
278
Согласно данным, ураганный ветер повредил здания, перевернул автомобили и самолет.
Брисбен в дни саммита G20: пустые улицы, закрытые магазины
03:46 15.11.2014
497
Саммит G20 в Австралии
В 2014 году саммит лидеров G20 проходит в Брисбене 15-16 ноября. На кадрах, отснятых RT, видно, что многие магазины в австралийском городе закрыты, улицы опустели, а на дорогах мало машин.
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