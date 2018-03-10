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    Брисбен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Элина Свитолина
    WTA разместила похвальное видео первой ракетки Украины 
    21:34 05.01.2018
    161
    Женская теннисная ассоциация (WTA) разместила кадры победного матча украинки Элины Свитолиной в полуфинале престижного турнира в австралийском Брисбене.
    Элина Свитолина в Брисбене, 2018
    Элина Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Брисбене
    16:04 05.01.2018
    91
    В полуфинале "первая ракетка Украины" одолел чешскую теннисистку Каролину Плишкову. В финале украинку ждет белорусская спортсменка.
    Элина Свитолина в Брисбене, 2018
    Свитолина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Брисбене
    09:33 04.01.2018
    65
    Первая ракетка Украины уступила Йоханне Конте в первом сете 1:6, но победила во втором – 7:6. В третьем - британка отказалась продолжать игру при счете 3:2 в пользу украинки.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Первая ракетка Украины пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене
    10:01 03.01.2018
    84
    Элина Свитолина, получившая третий номер посева, нанесла поражение хорватке Ане Конюх в матче второго круга теннисного турнира в австралийском Брисбене.
    Александр Долгополов проиграл поединок Сэму Куэрри на открытом чемпионате Японии по теннису.
    Долгополов пробился в третий круг теннисного турнира в Брисбене
    08:27 03.01.2018
    38
    Теннисист, который является "первой ракеткой" Украины пробился в 1/4 престижного турнира в Австралии с призовым фондом более 438 тысяч долларов.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина одержала первую победу в 2018 году
    10:40 01.01.2018
    144
    Первая ракетка Украины в стартовом матче на турнире в Брисбене одолела испанскую теннисистку Карлу Суарес-Наварро.
    Элина Свитолина, большой теннис, Украина
    Свитолина обошла Кербер в 1/4 финала турнира в Брисбене
    14:00 05.01.2017
    79
    Сообщается, что победа над немкой Ангеликой Кербер принесла украинке Элине Свитолиной выход в полуфинал турнира, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.
    Элина Свитолина (Украина). Архивное фото
    Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку в Брисбене
    07:06 02.01.2017
    134
    Матч длился 1:17. На счету Элины Свитолиной в поединке с Моникой Пуинг в Австралии 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейкпоинта из 10 (отыграла 1 из 2).
    Лиза Скиннер
    В Австралии артистка цирка сорвалась с высоты во время шоу
    11:08 28.11.2016
    257
    Согласно информации СМИ, 35-летняя гимнастка выполняла номер с обручем, когда сорвалась с пятиметровой высоты. Артистку госпитализировали в бессознательном состоянии.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова снялась с теннисного турнира в Брисбене
    10:26 05.01.2016
    51
    Сообщается, что Шарапова "повредила предплечье на тренировке пару дней назад и вынуждена сняться с турнира из соображений предосторожности перед Открытым чемпионатом Австралии".
    Элина Свитолина
    Свитолина в Брисбене сыграет с Шараповой
    12:07 08.01.2015
    68
    Ранее Свитолина победила в чвертьфинале 3-ю сеяную немку Ангелику Кербер, а Шарапова смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Брисбене благодаря победе над испанкой Карлой Суарес-Наварро.
    Перевернутый самолет в Брисбене
    Число пострадавших от шторма в Брисбене приближается к 40
    05:43 28.11.2014
    121
    Как отмечается, никто из раненых не пострадал слишком серьезно, включая более десяти человек, которые были госпитализированы.
    Волна, архивное фото
    Шторм оставил без света 90 тыс домов в Брисбене, более 10 пострадавших
    01:43 28.11.2014
    50
    Как сообщается, ветер срывает крыши с домов и переворачивает легкомоторные самолеты в аэропортах.
    Шторм в Брисбене. Видео
    В Брисбене бушует ураганный ветер 
    00:02 28.11.2014
    278
    Согласно данным, ураганный ветер повредил здания, перевернул автомобили и самолет.
    Перевернутый самолет в Брисбене
    Ураганный ветер в Австралии перевернул самолет
    13:44 27.11.2014
    139
    В результате удара стихии окна в зданиях были выбиты, в соцсетях также появилась фотография перевернутого ветром легкомоторного самолета в местном аэропорту.
    Барак Обама
    Обама пригрозил РФ дальнейшей изоляцией из-за ситуации в Украине
    10:12 16.11.2014
    1464Реакция в мире на события в Украине
    Президент США Барак Обама считает, что если РФ не изменит позицию по Украине, "изоляция, в которой сейчас находится Россия, продолжится".
    Церемония фотографирования глав делегаций государств-участников G20
    В Брисбене проходит закрытая встреча лидеров США и ЕС по Украине
    08:06 16.11.2014
    966
    Закрытая встреча проходит с участием президентов США и Франции Барака Обамы и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и др.
    В.Путин принимает участие в саммите Группы двадцати
    США, Австралия и Япония договорились усилить региональную кооперацию
    03:48 16.11.2014
    93
    Стороны подтвердили принцип свободной навигации и воздушных полетов, а также главенство международного права в урегулировании возникающих морских споров с помощью арбитража.
    Ангела Меркель
    ЕС рассматривает новые санкции против РФ в финсекторе - Меркель
    12:23 15.11.2014
    248Новые санкции в отношении России.
    По информации канцлера Германии Ангелы Меркель, текущая ситуация неудовлетворительная. Список новых лиц находится на повестке дня.
    Владимир Путин и Дэвид Кэмерон
    Путин и Кэмерон проводят в Брисбене встречу за закрытыми дверями
    10:31 15.11.2014
    374
    Прессу попросили удалиться, и встреча президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Дэвида Кэмерона продолжалась за закрытыми дверями.
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