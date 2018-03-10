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    Александр Долгополов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Украинский теннисист Александр Долгополов
    Лучший теннисист Украины вылетел с престижного турнира в Австралии
    10:19 10.01.2018
    82
    Первая ракетка Украины среди мужчин уступил итальянскому теннисисту в матче, который продолжался два часа и закончился со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
    Александр Долгополов проиграл поединок Сэму Куэрри на открытом чемпионате Японии по теннису.
    Долгополов пробился в третий круг теннисного турнира в Брисбене
    08:27 03.01.2018
    38
    Теннисист, который является "первой ракеткой" Украины пробился в 1/4 престижного турнира в Австралии с призовым фондом более 438 тысяч долларов.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    Долгополов с большим трудом прошел во второй круг US Open
    00:51 31.08.2017
    71
    Украинец проиграл первую партию, выиграл две последующие, проиграл четвертую и был сильнее Яна-Леннарда Штруффа из Германии в решающем пятом сете.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    Долгополов обыграл лучшего теннисиста России в полуфинале турнира ATP
    03:45 22.07.2017
    103
    За путевку в финал турнира, который проходит в Швеции, Александр Долгополов поборется с еще одним представителем России - Андреем Кузнецовым.
    Александр Долгополов
    Украинец Долгополов отказался играть с Федерером во втором сете
    20:49 04.07.2017
    496
    Встреча прошла во вторник, 4 июля, и была прервана при счете 6:3, 3:0 в пользу швейцарца. 28-летний киевлянин отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги.
    Победа Долгополова на турнире в Буэнос-Айресе. Лучшие моменты финала. Видео
    Победа Долгополова на турнире в Буэнос-Айресе. Лучшие моменты финала 
    04:14 20.02.2017
    92
    Украинский теннисист Александр Долгополов обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори. Матч продолжался 1 час 40 минут и закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
    Александр Долгополов
    Украинец Долгополов стал победителем теннисного турнира в Буэнос-Айресе
    21:49 19.02.2017
    50
    Украинский теннисист Александр Долгополов обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори. Матч продолжался 1 час 40 минут и закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    Украинец Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе
    21:16 18.02.2017
    47
    Украинский теннисист в полуфинале обыграл четвертую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 6:2. Призовой фонд соревнований составляет почти 550 тысяч долларов.
    Украинский теннисист Александр Долгополов. Архивное фото
    Украинский теннисист Долгополов вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
    23:24 17.02.2017
    37
    Александр Долгополов в четвертьфинале обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 7:5, 6:4. В полуфинале украинец встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (4-й номер посева).
    Долгополов проиграл Надалю в Брисбене. Видео
    Украинский теннисист Долгополов проиграл Надалю в Брисбене 
    21:37 03.01.2017
    69
    Лучший теннисист Украины Александр Долгополов потерпел поражение в своем первом матче сезона на турнире в Брисбене. В первом раунде соперником украинца стал испанец Рафаэль Надаль, пишет zn.ua.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    Украинский теннисист Долгополов обыграл россиянина Донского на Уимблдоне
    19:57 27.06.2016
    88
    Следующим соперником Александра Долгополова, которому удалось пробиться во второй раунд Уимблдонского турнира, будет победитель матча Дэн Эванс (Великобритания) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).
    Александр Долгополов проиграл поединок Сэму Куэрри на открытом чемпионате Японии по теннису.
    Долгополов уступил Федереру во втором круге Australian Open
    13:47 20.01.2016
    38
    Швейцарец нанес поражение украинцу со счетом 6:3, 7:5, 6:1. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису составляет 44 миллиона долларов.
    Александр Долгополов проиграл поединок Сэму Куэрри на открытом чемпионате Японии по теннису.
    Сборная Украины по теннису победила американцев в матче Кубка Хопмана
    12:49 04.01.2016
    61
    Элина Свитолина и Александр Долгополов добились победы в одиночных поединках, однако проиграли соперникам в парной встрече.
    Сербский теннисист Новак Джокович. Архивное фото
    Долгополов уступил Джоковичу в теннисном турнире в Цинциннати
    23:49 22.08.2015
    145
    Джокович, получивший первый номер посева, в субботнем полуфинале сломил сопротивление украинца Александра Долгополова. На корте соперники провели 2 часа 21 минуту.
    Александр Долгополов
    Украинец Долгополов проиграл в полуфинале теннисного турнира в Ноттингеме
    23:55 26.06.2015
    76
    Долгополов в полуфинале уступил 12-й ракетке турнира американцу Сэму Куэрри - 6:4, 3:6, 5:7. Теннисисты провели на корте почти два часа. В финале Куэрри сыграет против Дениса Истомина, представляющего Узбекистан.
    Александр Долгополов
    Украинский теннисист Долгополов прошел в полуфинал турнира в Ноттингеме
    01:09 26.06.2015
    67
    Долгополов, выступавший против Йен-Сюнь Лу, выиграл первый сет, но затем с таким же счетом проиграл во втором. В третьей партии теннисисты дотянули до тай-брэйка, в котором украинец реализовал свое преимущество в классе.
    Теннис. Архивное фото
    Украинцы Стаховский и Долгополов вышли в третий круг теннисного турнира ATP
    03:30 24.06.2015
    58
    Следующим соперником Стаховского станет Денис Истомин из Узбекистана. А Долгополов за выход в четвертьфинал поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который посеян под седьмым номером.
    Александр Долгополов
    Украинец Долгополов сенсационно обыграл Надаля на турнире в Лондоне
    23:06 16.06.2015
    209
    Украинец мог завершить матч в двух партиях, но ему не удалось реализовать матчбол во втором сете. В решающей партии Долгополов проигрывал 2:4, но сумел выиграть подряд 4 гейма.
    Жереми Шарди
    Француз Шарди вышел в третий круг Australian Open, одолев Долгополова
    08:55 15.01.2014
    8
    Французский теннисист Жереми Шарди пробился в третий раунд Открытого чемпионата Австралии, одолев украинца Александра Долгополова.
    Александр Долгополов согласился играть за сборную Украины по теннису
    18:59 26.01.2013
    26
    Известный украинский теннисист Александр Долгополов согласился играть в составе сборной Украины при условии, что один из вице-президентов Федерации тенниса покинет свой пост.
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