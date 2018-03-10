Долгополов в полуфинале уступил 12-й ракетке турнира американцу Сэму Куэрри - 6:4, 3:6, 5:7. Теннисисты провели на корте почти два часа. В финале Куэрри сыграет против Дениса Истомина, представляющего Узбекистан.
Долгополов, выступавший против Йен-Сюнь Лу, выиграл первый сет, но затем с таким же счетом проиграл во втором. В третьей партии теннисисты дотянули до тай-брэйка, в котором украинец реализовал свое преимущество в классе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".