Лучший теннисист Украины вылетел с престижного турнира в Австралии

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Теннисист Александр Долгополов, который является первой ракеткой Украины, выбыл с престижного турнира в Сиднее (Австралия).

Долгополов уступил во втором круге итальянцу Фабио Фоньини.

Матч Долгополов — Фоньини продолжался около двух часов. Итальянец одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

В следующем туре Фоньини будет противостоять француз Адриан Маннарино, который сеян на турнире под №5.

Турнир в Сиднее входит в рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), призовой фонд соревнования 495 тысячи долларов.