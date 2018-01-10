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    Лучший теннисист Украины вылетел с престижного турнира в Австралии

    (обновлено: )57
    Первая ракетка Украины среди мужчин уступил итальянскому теннисисту в матче, который продолжался два часа и закончился со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Теннисист Александр Долгополов, который является первой ракеткой Украины, выбыл с престижного турнира в Сиднее (Австралия).

    Долгополов проиграл Надалю в Брисбене. Видео
    Видеоканал Tennis Challenge на Youtube
    Украинский теннисист Долгополов проиграл Надалю в Брисбене

    Долгополов уступил во втором круге итальянцу Фабио Фоньини.

    Матч Долгополов — Фоньини продолжался около двух часов. Итальянец одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

    В следующем туре Фоньини будет противостоять француз Адриан Маннарино, который сеян на турнире под №5.

    Турнир в Сиднее входит в рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), призовой фонд соревнования 495 тысячи долларов.

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