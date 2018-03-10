По данным СМИ, в момент происшествия в классе всего находились 24 ребенка. Пять детей, включая двоих с серьезными травмами, доставили в больницы. Остальных школьников медики осмотрели на месте происшествия.
Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
В Сиднее женщина чудом избежала гибели или ранения в результате того, что автомобиль врезался в магазин автосервиса. На кадрах видео видно, как автомобиль врезается в стеклянную витрину, рядом с которой находилась женщина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Сотни людей собрались в Сиднее, чтобы почтить память погибших в результате захвата заложников. По последним данным, погибли трое человек, шестеро были госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести.
Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
В Сиднее женщина чудом избежала гибели или ранения в результате того, что автомобиль врезался в магазин автосервиса. На кадрах видео видно, как автомобиль врезается в стеклянную витрину, рядом с которой находилась женщина.
Руководитель полиции Нового Южного Уэльса, столицей которого является Сидней, Эндрю Скипионе заявил, что взятие в заложники клиентов и сотрудников кафе Lindt в деловом центре Сиднея не должно нарушить жизнь города.