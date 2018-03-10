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    Сидней

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 78
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    Красочный гей-парад Mardi Gras в Сиднее
    Красочный гей-парад в Сиднее 
    12:36 03.03.2018
    307
    Марди Гра фестиваль - ежегодный фестиваль ЛГБТ-культуры, проходящий в феврале-марте в австралийском Сиднее. Он привлекает огромное количество туристов со всего мира.
    Поезд врезался в ограждение на станции в австралийском Сиднее
    В Австралии поезд врезался в ограждение, около 20 пострадавших
    03:57 22.01.2018
    51
    В Сиднее поезд врезался в буферный упор в конце платформы, в результате чего пострадали 16 человек. По меньшей мере трое из них получили серьезные травмы.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    Лучший теннисист Украины вылетел с престижного турнира в Австралии
    10:19 10.01.2018
    82
    Первая ракетка Украины среди мужчин уступил итальянскому теннисисту в матче, который продолжался два часа и закончился со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
    Жара в Австралии
    Плюс 47. В Сиднее зафиксировали рекордную за 80 лет жару
    14:59 07.01.2018
    189
    Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой.
    Автомобиль въехал в школу в Сиднее (Австралия)
    Авто протаранило школу в Сиднее 
    09:53 07.11.2017
    57
    В Сиднее (Австралия) произошла резонансная авария: внедорожник на скорости въехал в здание школы. Два ученика погибли, пятеро получили повреждения.
    В здание школы в Сиднее въехало авто
    В здание школы в Сиднее въехало авто: двое погибших, 21 ребенок пострадал
    07:26 07.11.2017
    222
    По данным СМИ, в момент происшествия в классе всего находились 24 ребенка. Пять детей, включая двоих с серьезными травмами, доставили в больницы. Остальных школьников медики осмотрели на месте происшествия.
    Автомобиль въехал в магазин в Сиднее
    В Сиднее автомобиль протаранил магазин, есть раненые
    10:06 19.08.2017
    142
    По данным СМИ, полиция штата Новый Южный Уэльс подтверждает, что рассматривает автомобильное столкновение в Чествуде как несчастный случай.
    Пассажирский самолет вернулся в Сидней из-за пробоины в обшивке двигателя
    Пассажирский самолет вернулся в Сидней из-за пробоины в обшивке двигателя
    06:34 12.06.2017
    68
    Сразу после взлета пассажиры услышали странные громкие звуки, исходящие от одного из двигателей. Члены экипажа заметили дыру во внутреннем кольце левого двигателя и экстренно связались с пилотом.
    За гамбургерами на вертолете. Инцидент у ресторана быстрого питания в Сиднее. Видео
    За гамбургерами на вертолете. Инцидент у ресторана быстрого питания в Сиднее 
    02:01 15.05.2017
    117
    Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
    Пассажирский самолёт с отвалившимся пропеллером совершил экстренную посадку в Сиднее
    Самолет с отвалившимся пропеллером приземлился в Сиднее 
    11:38 19.03.2017
    215
    Самолёт австралийских авиалиний Regional Express экстренно приземлился в Сиднее после того, как в воздухе у него отвалился пропеллер. Рейс следовал из Олбери в Сидней.
    Пострадавшие при взрыве газа в Сиднее
    В результате взрыва газа в Сиднее пострадали 14 человек
    15:32 29.11.2016
    40
    Причиной взрыва названа утечка газа. Взрыв был такой силы, что выбил дверь на погрузочную площадку. Около 100 посетителей фудкорта, который располагается этажом выше, были эвакуированы.
    В Сиднее рядом с аэропортом перевернулся грузовик с горючим
    В Сиднее рядом с аэропортом перевернулся грузовик с горючим
    18:56 19.08.2016
    20
    В результате аварии никто не пострадал. Однако вблизи места ДТП образовались многокилометровые пробки. Спасатели перекрыли несколько соседних дорог. Топливо из грузовика выкачали.
    Полиция в Сиднее. Архивное фото
    В результате стрельбы возле ТЦ в Сиднее погиб человек
    06:53 29.04.2016
    43
    Как сообщают местные СМИ, полиция пока не производила арестов, предполагается, что устроивший стрельбу скрылся с места событий. Здание торгового центра было оцеплено.
    Спецоперация по освобождению заложников в Сиднее
    Спецоперация по освобождению заложников в Сиднее 
    11:35 07.03.2016
    450
    Полиция Австралии освободила трех заложников, удерживаемых в здании завода в пригороде Сиднея, передает местный телеканал 9News. Подробнее об инциденте смотрите в видео.
    Полиция Сиднея. Архивное фото
    Один человек погиб во время перестрелки на заводе на юго-востоке Австралии - ТВ
    04:58 07.03.2016
    71
    Инцидент произошел в понедельник утром по местному времени (ночь понедельника по Киеву). В результате стрельбы один человек скончался на месте, еще двое доставлены в больницу.
    В Австралии авто протаранило магазин
    В Австралии авто протаранило магазин 
    15:38 20.01.2016
    37
    В Сиднее женщина чудом избежала гибели или ранения в результате того, что автомобиль врезался в магазин автосервиса. На кадрах видео видно, как автомобиль врезается в стеклянную витрину, рядом с которой находилась женщина.
    Полиция Австралии. Архивное фото
    Антитеррористическая операция в Сиднее: полиция задержала двух мужчин
    04:37 23.12.2015
    20
    Полиция задержала двух мужчин в возрасте 20 и 24 лет. Одному из задержанных будет предъявлено обвинение в составлении документа, который мог бы содействовать совершению террористического акта.
    Пенсионное удостоверение Виктора Януковича, найденное в ходе обыска в Киеве
    Фотоитоги 16 декабря: архив семьи Януковича и ограбление АЗС в Киеве 
    18:11 16.12.2015
    407
    На странице Facebook Арсена Авакова уже появились копии личных документов Виктора Януковича, изъятые при обыске. Среди них пенсионное удостоверение бывшего президента и техпаспорт на дом в Межигорье.
    Сидней. Архивное фото
    Мощный ураган с крупным градом обрушился на Сидней
    08:12 16.12.2015
    192
    Около 6 тысяч домов остались без электричества в южной части Сиднея, службы спасения получили более 200 звонков.
    Виды Сиднея
    Гражданин Швеции погиб в Сиднее, прокатившись на тележке из супермаркета
    04:31 10.11.2015
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    Мужчины возвращались домой поздно ночью, когда заметили пустую тележку. Один из них забрался внутрь, другой встал на подножку, после чего друзья съехали по крутому склону шоссе в сторону пляжа.
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    Красочный гей-парад Mardi Gras в Сиднее
    Красочный гей-парад в Сиднее 
    12:36 03.03.2018
    307
    Марди Гра фестиваль - ежегодный фестиваль ЛГБТ-культуры, проходящий в феврале-марте в австралийском Сиднее. Он привлекает огромное количество туристов со всего мира.
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