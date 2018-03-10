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    Рафаэль Надаль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Испанский теннисист Рафаэль Надаль
    Надаль получил травму и снялся с теннисного турнира в Акапулько
    01:13 28.02.2018
    194
    Рафаэль Надаль, первый номер посева турнира в Акапулько, должен был провести матч первого круга против своего соотечественника Фелисиано Лопеса.
    Первая ракетка мира напугал зрителей ударом мяча по девочке. Видео
    Первая ракетка мира испугал зрителей ударом мяча по девочке 
    15:07 18.01.2018
    245
    Первая ракетка мира Рафаэль Надаль чуть не попал мячом по бол-герл (девочке, подающей мячи) во время матча против Леонардо Майера на турнире Australian Open.
    Рафаэль Надаль (Испания). Архивное фото
    Стали известны имена лучших теннисистов года
    16:02 08.12.2017
    95
    Надаль удостоился звания теннисиста года в третий раз в карьере, Мугуруса – впервые. С 1998 года это первый случай, когда ITF признает чемпионами мира представителей одной страны (тогда ими стали американцы Пит Сампрас и Линдсей Дэвенпорт).
    Рафаэль Надаль (Испания). Архивное фото
    Надаль требует €100 тыс от экс-министра спорта Франции
    20:28 14.10.2017
    182
    Бывший министр спорта Франции Розелин Башло эфире телеканала заявила, что Надаль пропустил семь месяцев в 2012 году не по причине травмы, а из-за положительного результата теста на допинг. При этом экс-чиновница не представила никаких доказательств.
    Рафаэль Надаль
    В Вальядолиде в честь теннисиста Рафаэля Надаля переименуют улицу
    05:55 07.10.2017
    53
    Именем 31-летнего теннисиста будет названа улица, которая в настоящий момент носит имя историка Луиса Суареса Фернандеса, бывшего декана и ректора университета Вальядолида.
    Рафаэль Надаль (Испания). Архивное фото
    Надаль стал трехкратным победителем Открытого чемпионата США по теннису
    02:51 11.09.2017
    62
    Испанец Рафаэль Надаль в воскресенье в финале, который прошел в Нью-Йорке, со счетом 6:3, 6:3, 6:4 нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону (28-й номер посева). На корте соперники провели 2 часа 27 минут.
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер
    Федерер победил Надаля в финале теннисного "Мастерса" в Майами
    06:11 03.04.2017
    150
    В финале Федерер, посеянный под четвертым номером, победил пятую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут.
    Роджер Федерер
    Надаль и Джокович покинули турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
    06:40 16.03.2017
    138
    Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля со счетом 6:2, 6:3. Швейцарец в четвертьфинале турнира сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который сенсационно обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.
    Долгополов проиграл Надалю в Брисбене. Видео
    Украинский теннисист Долгополов проиграл Надалю в Брисбене 
    21:37 03.01.2017
    69
    Лучший теннисист Украины Александр Долгополов потерпел поражение в своем первом матче сезона на турнире в Брисбене. В первом раунде соперником украинца стал испанец Рафаэль Надаль, пишет zn.ua.
    Рафаэль Надаль
    Надаль проиграл Куэвасу в полуфинале теннисного турнира в Рио-де-Жанейро
    09:03 21.02.2016
    167
    Поединок между испанцем и уругвайцем продолжался почти 2,5 часа. В финале Куэвас сыграет с аргентинцем Гуидо Пельей, который оказался сильнее австрийца Доминика Тима.
    Рафаэль Надаль
    Надаль выиграл выставочный теннисный турнир в ОАЭ
    04:58 03.01.2016
    55
    Надаль со счетом 7:6 (7:2), 6:3 переиграл канадца Милоша Раонича. Надаль выиграл выставочный турнир в ОАЭ впервые с 2011 года, когда в финале был сильнее швейцарца Роджера Федерера.
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль. Архивное фото
    Надаль победил Феррера в полуфинале выставочного теннисного турнира в ОАЭ
    18:37 01.01.2016
    77
    Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу Надаля. В финале турнира соперником Надаля будет победитель матча швейцарца Станисласа Вавринки и канадца Милоша Раонича.
    Рафаэль Надаль из Испании во время теннисного турнира Кубка Роджерса в Канаде
    Надаль проиграл Лопесу в третьем круге теннисного турнира
    07:27 21.08.2015
    59
    Надаль, посеянный восьмым, в матче третьего круга проиграл своему соотечественнику Фелисиано Лопесу со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут.
    Рафаэль Надаль
    Надаль стал третьей ракеткой мира
    08:25 02.03.2015
    95
    Надаль одержал победу на турнире в Буэнос-Айресе, одолев аргентинца Хуана Монако со счетом 6:4, 6:1. Японец Кэй Нисикори, уступивший испанцу Давиду Ферреру в финале турнира в Акапулько, поднялся на четвертое место.
    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Аргентине
    07:13 26.02.2015
    91
    Первый номер посева в матче второго круга за 65 минут взял верх над аргентинцем Факундо Аргуэлло со счетом 6:4, 6:0.
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль из-за травмы пропустит US Open
    16:23 18.08.2014
    33
    "Мне очень жаль, но я не смогу сыграть на US Open в этом году", - написал Надаль на своей странице в Facebook.
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль
    Надаль снялся с теннисных турниров из-за травмы
    01:10 31.07.2014
    37
    Надаль победил на обоих турнирах в прошлом году. Соревнования в Канаде стартуют 4 августа, в Цинциннати - 11-го.
    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль стал победителем "Ролан Гаррос"
    19:52 08.06.2014
    89
    Испанец Рафаэль Надаль в девятый раз стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в финале серба Новака Джоковича.
    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль одолел Феррера в матче "Ролан Гаррос"
    09:10 05.06.2014
    64
    Испанец Рафаэль Надаль нанес поражение соотечественнику Давиду Ферреру в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису.
    Рафаэль Надаль
    Надаль победил Маррея в четвертьфинале теннисного "Мастерса" в Риме
    18:09 17.05.2014
    15
    Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона евро.
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    Испанский теннисист Рафаэль Надаль
    Надаль получил травму и снялся с теннисного турнира в Акапулько
    01:13 28.02.2018
    194
    Рафаэль Надаль, первый номер посева турнира в Акапулько, должен был провести матч первого круга против своего соотечественника Фелисиано Лопеса.
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