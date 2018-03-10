Надаль удостоился звания теннисиста года в третий раз в карьере, Мугуруса – впервые. С 1998 года это первый случай, когда ITF признает чемпионами мира представителей одной страны (тогда ими стали американцы Пит Сампрас и Линдсей Дэвенпорт).
Бывший министр спорта Франции Розелин Башло эфире телеканала заявила, что Надаль пропустил семь месяцев в 2012 году не по причине травмы, а из-за положительного результата теста на допинг. При этом экс-чиновница не представила никаких доказательств.
Испанец Рафаэль Надаль в воскресенье в финале, который прошел в Нью-Йорке, со счетом 6:3, 6:3, 6:4 нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону (28-й номер посева). На корте соперники провели 2 часа 27 минут.
Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля со счетом 6:2, 6:3. Швейцарец в четвертьфинале турнира сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который сенсационно обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Надаль одержал победу на турнире в Буэнос-Айресе, одолев аргентинца Хуана Монако со счетом 6:4, 6:1. Японец Кэй Нисикори, уступивший испанцу Давиду Ферреру в финале турнира в Акапулько, поднялся на четвертое место.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".