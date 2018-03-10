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Надаль удостоился звания теннисиста года в третий раз в карьере, Мугуруса – впервые. С 1998 года это первый случай, когда ITF признает чемпионами мира представителей одной страны (тогда ими стали американцы Пит Сампрас и Линдсей Дэвенпорт).