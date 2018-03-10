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Тег
Акапулько
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
11
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Украинка выиграла теннисный турнир в Мексике и заработала крупные призовые
06:21 04.03.2018
331
Второй ракетке Украины Лесе Цуренко понадобилось три сета, чтобы одолеть швейцарку Штефани Фогеле со счетом 5:7, 7:6, 6:2.
Украинка Цуренко уверенно вышла в финал теннисного турнира в Акапулько
06:53 03.03.2018
71
Седьмая ракетка турнира Леся Цуренко в полуфинальном матче переиграла третью сеяную Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:2, 6:4.
Надаль получил травму и снялся с теннисного турнира в Акапулько
01:13 28.02.2018
194
Рафаэль Надаль, первый номер посева турнира в Акапулько, должен был провести матч первого круга против своего соотечественника Фелисиано Лопеса.
Стрельба на курорте: в Акапулько убиты 4 человека
07:41 14.08.2017
404
Четыре тела лежали на центральном бульваре Акапулько. Как рассказал журналист, пешеходы наблюдали с пешеходного моста, как полиция расчищает себе место.
В Акапулько неизвестные расстреляли туристов - СМИ
19:45 16.04.2017
473
Согласно информации, в субботу туристы прогуливались по набережной в ее отдаленном районе рядом с парком, когда неизвестные открыли по ним огонь из автоматического оружия.
Украинка Цуренко стала финалисткой турнира в Акапулько
16:39 04.03.2017
41
Согласно информации, при счете 5:0 соперница украинки отказалась от продолжения борьбы. Соперницей второй ракетки Украины в финале станет французская теннисистка Младенович.
Стали известны победители теннисного турнира в Акапулько
08:44 01.03.2015
109
Теннисный турнир в Акапулько в парном разряде выиграли испанки Лара Арруабаррена и Мария-Тереса Торро-Флор. Среди мужчин оказался лучшим испанец Давид Феррер.
Более 60 тел найдены в заброшенном крематории в мексиканском Акапулько
16:22 06.02.2015
70
Все найденные в закрытом около года назад крематории тела были перевезены в местный институт криминалистики для проведения судебной экспертизы.
Неизвестные расстреляли посетителей бара в мексиканском Акапулько
03:49 02.11.2014
53
Штат Герреро, где расположен Акапулько, считается одним из наиболее неблагоприятных в плане криминальной обстановки. С начала года в Герреро были убиты более 1 тысячи человек.
Пять человек убиты в курортном Акапулько в Мексике
05:00 30.09.2014
57
Бандиты убили своих жертв прямо на улице, оставив тела на асфальте. Место преступления оцеплено федеральными и местными полицейскими.
Самый опасный город на Земле находится в Гондурасе
07:54 08.02.2013
25
Второе место в списке опасных городов занимает мексиканский курорт Акапулько. Через этот город проходят пути наркотрафика из Центральной Америки в США.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Украинка выиграла теннисный турнир в Мексике и заработала крупные призовые
06:21 04.03.2018
331
Второй ракетке Украины Лесе Цуренко понадобилось три сета, чтобы одолеть швейцарку Штефани Фогеле со счетом 5:7, 7:6, 6:2.
Надаль получил травму и снялся с теннисного турнира в Акапулько
01:13 28.02.2018
194
Рафаэль Надаль, первый номер посева турнира в Акапулько, должен был провести матч первого круга против своего соотечественника Фелисиано Лопеса.
Украинка Цуренко уверенно вышла в финал теннисного турнира в Акапулько
06:53 03.03.2018
71
Седьмая ракетка турнира Леся Цуренко в полуфинальном матче переиграла третью сеяную Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:2, 6:4.
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