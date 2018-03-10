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    Акапулько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка выиграла теннисный турнир в Мексике и заработала крупные призовые
    06:21 04.03.2018
    331
    Второй ракетке Украины Лесе Цуренко понадобилось три сета, чтобы одолеть швейцарку Штефани Фогеле со счетом 5:7, 7:6, 6:2.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка Цуренко уверенно вышла в финал теннисного турнира в Акапулько
    06:53 03.03.2018
    71
    Седьмая ракетка турнира Леся Цуренко в полуфинальном матче переиграла третью сеяную Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:2, 6:4.
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль
    Надаль получил травму и снялся с теннисного турнира в Акапулько
    01:13 28.02.2018
    194
    Рафаэль Надаль, первый номер посева турнира в Акапулько, должен был провести матч первого круга против своего соотечественника Фелисиано Лопеса.
    Полиция в Мексике. Архивное фото
    Стрельба на курорте: в Акапулько убиты 4 человека
    07:41 14.08.2017
    404
    Четыре тела лежали на центральном бульваре Акапулько. Как рассказал журналист, пешеходы наблюдали с пешеходного моста, как полиция расчищает себе место.
    Полиция в Мексике
    В Акапулько неизвестные расстреляли туристов - СМИ
    19:45 16.04.2017
    473
    Согласно информации, в субботу туристы прогуливались по набережной в ее отдаленном районе рядом с парком, когда неизвестные открыли по ним огонь из автоматического оружия.
    Леся Цуренко
    Украинка Цуренко стала финалисткой турнира в Акапулько
    16:39 04.03.2017
    41
    Согласно информации, при счете 5:0 соперница украинки отказалась от продолжения борьбы. Соперницей второй ракетки Украины в финале станет французская теннисистка Младенович.
    Теннис. Архивное фото
    Стали известны победители теннисного турнира в Акапулько
    08:44 01.03.2015
    109
    Теннисный турнир в Акапулько в парном разряде выиграли испанки Лара Арруабаррена и Мария-Тереса Торро-Флор. Среди мужчин оказался лучшим испанец Давид Феррер.
    Протесты в Мексике
    Более 60 тел найдены в заброшенном крематории в мексиканском Акапулько
    16:22 06.02.2015
    70
    Все найденные в закрытом около года назад крематории тела были перевезены в местный институт криминалистики для проведения судебной экспертизы.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    Неизвестные расстреляли посетителей бара в мексиканском Акапулько
    03:49 02.11.2014
    53
    Штат Герреро, где расположен Акапулько, считается одним из наиболее неблагоприятных в плане криминальной обстановки. С начала года в Герреро были убиты более 1 тысячи человек.
    Полицейская машина в Мексике
    Пять человек убиты в курортном Акапулько в Мексике
    05:00 30.09.2014
    57
    Бандиты убили своих жертв прямо на улице, оставив тела на асфальте. Место преступления оцеплено федеральными и местными полицейскими.
    Каракас
    Самый опасный город на Земле находится в Гондурасе
    07:54 08.02.2013
    25
    Второе место в списке опасных городов занимает мексиканский курорт Акапулько. Через этот город проходят пути наркотрафика из Центральной Америки в США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка выиграла теннисный турнир в Мексике и заработала крупные призовые
    06:21 04.03.2018
    331
    Второй ракетке Украины Лесе Цуренко понадобилось три сета, чтобы одолеть швейцарку Штефани Фогеле со счетом 5:7, 7:6, 6:2.
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль
    Надаль получил травму и снялся с теннисного турнира в Акапулько
    01:13 28.02.2018
    194
    Рафаэль Надаль, первый номер посева турнира в Акапулько, должен был провести матч первого круга против своего соотечественника Фелисиано Лопеса.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка Цуренко уверенно вышла в финал теннисного турнира в Акапулько
    06:53 03.03.2018
    71
    Седьмая ракетка турнира Леся Цуренко в полуфинальном матче переиграла третью сеяную Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:2, 6:4.
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