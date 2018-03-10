Украинская теннисистка Марта Костюк победила в проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису среди юниоров. Поединок между украинкой и первой ракеткой соревнований швейцаркой Ребекой Масаровой длился почти два часа.
Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова в понедельник объявила, что в ее допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии по теннису, найдены следы запрещенного препарата мельдония.
По словам Шараповой, она не знает какие будут последствия применения запрещенных препаратов. Также спортсменка проинформировала на пресс-конференции, что намерена сотрудничать с ITF по данной проблеме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинская теннисистка Марта Костюк победила в проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису среди юниоров. Поединок между украинкой и первой ракеткой соревнований швейцаркой Ребекой Масаровой длился почти два часа.
Сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере стал победителем Australian Open. Ранее он выигрывал чемпионат в 2008, 2011-2013 годах. Эта победа стала для серба восьмой на турнирах серии Большого Шлема.