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    Открытый чемпионат Австралии по теннису

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Швейцарский теннисист Роджер Федерер
    Стал известен победитель Australian Open среди мужчин
    15:06 28.01.2018
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    Роджер Федерер в шестой раз в карьере победил на Открытом чемпионате Австралии по теннису и довел число собственных побед на турнирах Большого шлема до двадцати.
    Каролина Возняцки (Дания)
    Определилась победительница Australian Open
    13:57 27.01.2018
    616
    Победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне стала датчанка Каролина Возняцки, которая обыграла румынку Симону Халеп.
    Теннис
    Стал известен победитель юниорского турнира Australian Open
    07:25 27.01.2018
    128
    Сообщается, что американец Себастиан Корда со счетом 7:6 (8:6), 6:4 переиграл шестую ракетку турнира Чунь Синь Цзэна из Тайваня.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина прекращает выступления на Australian Open
    06:18 23.01.2018
    380
    Получившая четвертый номер посева одесситка Элина Свитолина в четвертьфинале уступила бельгийке Элизе Мертенс - 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Украинское дерби на Australian Open. Свитолина победила Костюк
    06:03 19.01.2018
    342
    Элина Свитолина победой над самой юной участницей Australian Open - киевлянкой Мартой Костюк - продолжила свою победную серию в этом году, которая теперь насчитывает восемь матчей.
    Первая ракетка мира напугал зрителей ударом мяча по девочке. Видео
    Первая ракетка мира испугал зрителей ударом мяча по девочке 
    15:07 18.01.2018
    245
    Первая ракетка мира Рафаэль Надаль чуть не попал мячом по бол-герл (девочке, подающей мячи) во время матча против Леонардо Майера на турнире Australian Open.
    В Австралии зрители начали дразнить стонами теннисистку. Видео
    Во время теннисного матча в Австралии зрители имитировали стоны спортсменки 
    10:13 17.01.2018
    1136
    Во время проведения матча Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне между Эшли Барти и Ариной Соболенко зрителей попросили не имитировать крики белорусской спортсменки.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    Бондаренко уверенно победила россиянку Павлюченкову на Australian Open
    06:31 17.01.2018
    133
    Россиянка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов 15-й номер посева, 17 января проиграла Екатерине Бондаренко в двух партиях со счетом 2:6, 3:6.
    Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк
    Украинское дерби на Australian Open: Свитолина сыграет против Костюк
    05:44 17.01.2018
    251
    Первая ракетка Украины 17 января во втором раунде турнира обыграла чешку Катержину Синякову. Сама молодая участница турнира Марта Костюк уверена победила австралийку Ольвию Роговску.
    Марта Костюк
    Свитолина и Костюк могут сыграть друг против друга на Australian Open
    04:19 16.01.2018
    141
    В случае успешных матчей в среду, 17 января, четвертая ракетка мира Элина Свитолина и самая молодая участница Australian Open Марта Костюк встретятся между собой уже в третьем круге соревнований.
    Лучшие моменты финала юной украинской чемпионки на Australian Open. Видео
    Победа украинки в финале юниорского Australian Open. Лучшие моменты 
    05:29 29.01.2017
    292
    Украинская теннисистка Марта Костюк победила в проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису среди юниоров. Поединок между украинкой и первой ракеткой соревнований швейцаркой Ребекой Масаровой длился почти два часа.
    Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA China Open в Пекине с призовым фондом 6,29 миллионов долларов.
    Свитолиной не удалось выйти в финал в миксте на Australian Open
    13:01 27.01.2017
    74
    Украинка Элина Свитолина и австралиец Крис Гуччионе уступили дорогу в решающий поединок Открытого чемпионата Австралии по теннису американке Абигэйл Спирс и колумбийцу Хуану-Себастьяну Кабалю.
    Братья-близнецы Боб и Майк Брайаны
    Братья Брайан пробились в финал Australian Open в парном разряде
    07:40 26.01.2017
    71
    В полуфинале братья Брайан - одна из ведущих пар в мужском теннисе начала XXI века - победили испанцев Пабло Карреньо-Бусту и Гильермо Гарсию-Лопеса. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3.
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер
    Федерер вышел в полуфинал Australian Open
    16:03 24.01.2017
    64
    За право сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису швейцарец Роджер Федерер поспорит со своим соотечественником Станисласом Вавринкой, посеянным под 4-м номером.
    Теннис
    Определились все четвертьфиналисты Australian Open
    18:48 23.01.2017
    145
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал последним четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. Он оказался сильнее француза Гаэля Монфиса.
    Новак Джокович
    Джокович покинул Australian Open-2017, уступив узбеку Истомину
    11:49 19.01.2017
    395
    Джокович, победная серия которого в Мельбурне составляла 15 матчей, проиграл Истомину, занимающему 117-е место в рейтинге ATP, в пяти сетах со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова поймана на применении допинга. Конец карьере?
    14:49 08.03.2016
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    Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова в понедельник объявила, что в ее допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии по теннису, найдены следы запрещенного препарата мельдония.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шараповой грозит дисквалификация на четыре года - СМИ
    00:03 08.03.2016
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    По мнению журналиста Оливера Брауна, Шараповой грозит четырехлетняя дисквалификация, если будет доказано, что она принимала мельдоний намеренно, чтобы улучшить результаты.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова заявила, что пока не знает, когда сможет вернуться в теннис
    23:27 07.03.2016
    345
    По словам Шараповой, она не знает какие будут последствия применения запрещенных препаратов. Также спортсменка проинформировала на пресс-конференции, что намерена сотрудничать с ITF по данной проблеме.
    Шарапова заявила, что принимала милдронат из-за проблем со здоровьем. Видео
    Шарапова заявила, что принимала милдронат из-за проблем со здоровьем 
    23:01 07.03.2016
    2169
    Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что принимала лекарство милдронат из-за проблем со здоровьем, которые были у нее с 2006 года.
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