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    Екатерина Бондаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    Бондаренко уверенно победила россиянку Павлюченкову на Australian Open
    06:31 17.01.2018
    133
    Россиянка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов 15-й номер посева, 17 января проиграла Екатерине Бондаренко в двух партиях со счетом 2:6, 3:6.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    Бондаренко выиграла свой второй турнир WTA
    14:08 30.09.2017
    87
    В финале Екатерина Бондаренко со счетом 6:4, 6:4 одолела вторую ракетку турнира венгерку Тимю Бабош. Поединок продолжался 1 час 26 минут.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    Украинские теннисистки опустились в рейтинге WTA
    15:28 11.04.2016
    59
    Согласно данным обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации, Леся Цуренко упала на 43-ю позицию, Екатерина Бондаренко теперь находится на 67-м месте.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    Бондаренко проиграла на старте теннисного турнира в Майами
    05:01 23.03.2016
    117
    Ранее Бондаренко и Касаткина не встречались на теннисном корте. Поединок продолжался более полутора часов и завершился победой россиянки - 6:2, 1:6, 6:2.
    Украинка Бондаренко во время ее второго раунда матча против россиянки Кузнецовой на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне
    Украинская теннисистка Бондаренко поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA
    15:29 21.03.2016
    135
    Украинка Екатерина Бондаренко поднялась с 70-го на 59-е место, тогда как две другие украинки, находящиеся в топ-100 мирового рейтинга, ухудшили свои позиции, сообщает официальный сайт WTA.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    Бондаренко пробилась в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
    02:51 12.03.2016
    43
    Украинка Екатерина Бондаренко по результатам двухчасового матча выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой со счетом 2:6, 7:6 (7:1), 4:6.
    Украинская теннисистка Бондаренко выиграла стартовый матч в Токио. Видео
    Победа украинской теннисистки Бондаренко в стартовом матче в Токио 
    13:32 15.09.2015
    124
    В японской столице Токио стартовал теннисный турнир Japan Women's Open Tennis. В матче первого круга украинка Екатерина Бондаренко обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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