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Тег
Екатерина Бондаренко
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Бондаренко уверенно победила россиянку Павлюченкову на Australian Open
06:31 17.01.2018
133
Россиянка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов 15-й номер посева, 17 января проиграла Екатерине Бондаренко в двух партиях со счетом 2:6, 3:6.
Бондаренко выиграла свой второй турнир WTA
14:08 30.09.2017
87
В финале Екатерина Бондаренко со счетом 6:4, 6:4 одолела вторую ракетку турнира венгерку Тимю Бабош. Поединок продолжался 1 час 26 минут.
Украинские теннисистки опустились в рейтинге WTA
15:28 11.04.2016
59
Согласно данным обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации, Леся Цуренко упала на 43-ю позицию, Екатерина Бондаренко теперь находится на 67-м месте.
Бондаренко проиграла на старте теннисного турнира в Майами
05:01 23.03.2016
117
Ранее Бондаренко и Касаткина не встречались на теннисном корте. Поединок продолжался более полутора часов и завершился победой россиянки - 6:2, 1:6, 6:2.
Украинская теннисистка Бондаренко поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA
15:29 21.03.2016
135
Украинка Екатерина Бондаренко поднялась с 70-го на 59-е место, тогда как две другие украинки, находящиеся в топ-100 мирового рейтинга, ухудшили свои позиции, сообщает официальный сайт WTA.
Бондаренко пробилась в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
02:51 12.03.2016
43
Украинка Екатерина Бондаренко по результатам двухчасового матча выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой со счетом 2:6, 7:6 (7:1), 4:6.
Победа украинской теннисистки Бондаренко в стартовом матче в Токио
13:32 15.09.2015
124
В японской столице Токио стартовал теннисный турнир Japan Women's Open Tennis. В матче первого круга украинка Екатерина Бондаренко обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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