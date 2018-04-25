Украинская теннисистка выиграла два поединка на турнире в Стамбуле

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Участница сборной Украины в матче Кубка Федерации против Канады — Екатерина Бондаренко одержала две победы на старте турнира в Стамбуле.

Бондаренко сначала выиграла парную встречу, а в среду победила и в одиночном разряде. Преодолела отчаянное сопротивление местной теннисистки Айпек Оз — 4: 6, 6: 4, 6: 0.

Накануне украинка в паре с Александрой Крунич оказались сильнее Дезайры Кравчук и Джулианы Олмос — 6: 3, 6: 3, сообщает УНН.

Опоненткой Бондаренко по 1/8 финала в одиночке станет 75 ракетка мира словенка Полона Херцог.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина преодолела барьер четвертого раунда на теннисном турнире в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.