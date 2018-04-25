наверх
25.04.201821:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинская теннисистка выиграла два поединка на турнире в Стамбуле

    (обновлено: )46
    Украинка Екатерина Бондаренко 1/8 финала в одиночке сразится с 75-ой ракетка мира, спортсменкой из Словении Полоной Херцог.
    tennisua.org

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Участница сборной Украины в матче Кубка Федерации против Канады — Екатерина Бондаренко одержала две победы на старте турнира в Стамбуле.

    Элина Свитолина против Елены Остапенко. Видео
    Канал на Youtube WTA
    Свитолина vs Остапенко. Лучшие моменты матча в Майами

    Бондаренко сначала выиграла парную встречу, а в среду победила и в одиночном разряде. Преодолела отчаянное сопротивление местной теннисистки Айпек Оз — 4: 6, 6: 4, 6: 0.

    Накануне украинка в паре с Александрой Крунич оказались сильнее Дезайры Кравчук и Джулианы Олмос — 6: 3, 6: 3, сообщает УНН.

    Опоненткой Бондаренко по 1/8 финала в одиночке станет 75 ракетка мира словенка Полона Херцог.

    Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина преодолела барьер четвертого раунда на теннисном турнире в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Священник православной церкви. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Киевского судью поймали на взятке
    Криминальные войны в Украине
    Лидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пашинян
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата