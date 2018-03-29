наверх
29.03.201803:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Видео

    Свитолина vs Остапенко. Лучшие моменты матча в Майами

    (обновлено: )18
    В матче 1/4 финала латвийка Елена Остапенко (6-й номер посева) обыграла украинку Элину Свитолину (4) со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
    Канал на Youtube WTA

    Латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Смотрите также: Элина Свитолина победила россиянку на турнире в Дубае

    В матче 1/4 финала Остапенко (6-й номер посева) обыграла украинку Элину Свитолину (4) со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

    Смотрите также: Япония vs Украина. Все голы и лучшие моменты товарищеского матча

    За выход в финал Остапенко поспорит с победительницей матча между американками Винус Уильямс (8) и Даниэль Роуз Коллинз.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Тереза Мэй и Ангела Меркель. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?