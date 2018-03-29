Свитолина vs Остапенко. Лучшие моменты матча в Майами

Латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

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В матче 1/4 финала Остапенко (6-й номер посева) обыграла украинку Элину Свитолину (4) со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

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За выход в финал Остапенко поспорит с победительницей матча между американками Винус Уильямс (8) и Даниэль Роуз Коллинз.