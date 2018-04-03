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    Украинка заменит американскую теннисистку на турнире в Чарльстоне

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    Американка Слоан Стивенс, одержавшая на днях победу на турнире в Майами, снялась с соревнований в Чарльстоне (США) из-за усталости. Ее место займет украинка Даяна Ястремская.
    Теннисистка Даяна Ястремская. Архивное фото
    btu.org.ua

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Американская теннисистка Слоан Стивенс, одержавшая ранее победу на турнире в Майами, снялась с соревнований в Чарльстоне (США) из-за усталости. Ее место займет украинка Даяна Ястремская.

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    "Мне очень жаль сообщать, но на этой неделе я не буду играть в Чарльстоне. Поход за титулом в Майами в минувшие выходные утомил меня как физически, так и морально. Я не чувствую, что готова показать свою лучшую игру, в моих интересах передохнуть", – сказала Стивенс, которую цитирует официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

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    Напомним, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выбыла из турнира в Майами на стадии 1/4 финала, проиграв латвийке Елене Остапенко. 

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