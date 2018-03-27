Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина преодолела барьер четвертого раунда на теннисном турнире в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

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Четвертая ракетка турнира Свитолина накануне победила австралийку Эшли Барти (21-й номер посева) со счетом 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Счет личных встреч соперниц стал 4-0 в пользу уроженки Одессы.

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Свитолина в четвертьфинале встретится с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко (6-й) и чешкой Петрой Квитовой (9-й).