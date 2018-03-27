наверх
27.03.201801:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами

    (обновлено: )41
    Четвертая ракетка турнира Элина Свитолина накануне победила австралийку Эшли Барти (21-й номер посева) со счетом 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    facebook.com/elinasvitolinaofficial/Tenis Dunyasi Magazine

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина преодолела барьер четвертого раунда на теннисном турнире в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Читайте также: Украинка Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA

    Четвертая ракетка турнира Свитолина накануне победила австралийку Эшли Барти (21-й номер посева) со счетом 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Счет личных встреч соперниц стал 4-0 в пользу уроженки Одессы.

    Смотрите также: Элина Свитолина победила россиянку на турнире в Дубае

    Свитолина в четвертьфинале встретится с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко (6-й) и чешкой Петрой Квитовой (9-й).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Медведчук Виктор.Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаг Исландии
    Отравление Скрипаля. Британия против России