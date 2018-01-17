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    Бондаренко уверенно победила россиянку Павлюченкову на Australian Open

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    Россиянка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов 15-й номер посева, 17 января проиграла Екатерине Бондаренко в двух партиях со счетом 2:6, 3:6.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, победила россиянку Анастасию Павлюченкову. 

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    Павлюченкова, получившая от организаторов 15-й номер посева, 17 января проиграла Бондаренко в двух партиях со счетом 2:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 14 минут.

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    Соперницей украинской теннисистки в третьем раунде Australian Open будет словачка Магдалена Рыбарикова.

    Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 января, в рамках третьего раунда Australian Open в Мельбурне состоится украинское дерби между четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной и самой молодой участницей турнира 15-летней Мартой Костюк.

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