Бондаренко уверенно победила россиянку Павлюченкову на Australian Open

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, победила россиянку Анастасию Павлюченкову.

Павлюченкова, получившая от организаторов 15-й номер посева, 17 января проиграла Бондаренко в двух партиях со счетом 2:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 14 минут.

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Соперницей украинской теннисистки в третьем раунде Australian Open будет словачка Магдалена Рыбарикова.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 января, в рамках третьего раунда Australian Open в Мельбурне состоится украинское дерби между четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной и самой молодой участницей турнира 15-летней Мартой Костюк.