наверх
16.01.201806:20
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина и Костюк могут сыграть друг против друга на Australian Open

    (обновлено: )2010
    В случае успешных матчей в среду, 17 января, четвертая ракетка мира Элина Свитолина и самая молодая участница Australian Open Марта Костюк встретятся между собой уже в третьем круге соревнований.
    1 / 2
    Марта Костюк
    twitter.com/ITF_Tennis

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк, в случае побед в следующих матчах, сыграют на турнире Australian Open друг против друга.

    Элина Свитолина в 2017 году. Видео
    Канал на Youtube WTA
    Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Лучшие моменты сезона

    Согласно графику турнира, в среду, 17 января, в Мельбурне сенсация Открытого кубка Австралии в Мельбурне, самая молодая участница Australian Open, 15-летняя украинка Марта Костюк встретится с местной теннисисткой Оливией Роговской. В тот же день 4-я ракетка турнира Элина Свитолина, которая накануне легко победила сербку Ивану Йорович, сыграет против чешки Катержины Синяковой.

    Смотрите также: Во Франции судья ударил футболиста "Нанта" и удалил его с поля

    По турнирной сетке Australian Open, в случае успешных матчей против австралийки и чешки, Элина Свитолина и Марта Костюк встретятся между собой уже в 3-м круге соревнований 19 января.

    Отметим, Костюк проводит первый в своей карьере взрослый турнир серии "Большого Шлема". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Ярослав Павловский
    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты