Свитолина и Костюк могут сыграть друг против друга на Australian Open

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк, в случае побед в следующих матчах, сыграют на турнире Australian Open друг против друга.

Согласно графику турнира, в среду, 17 января, в Мельбурне сенсация Открытого кубка Австралии в Мельбурне, самая молодая участница Australian Open, 15-летняя украинка Марта Костюк встретится с местной теннисисткой Оливией Роговской. В тот же день 4-я ракетка турнира Элина Свитолина, которая накануне легко победила сербку Ивану Йорович, сыграет против чешки Катержины Синяковой.

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По турнирной сетке Australian Open, в случае успешных матчей против австралийки и чешки, Элина Свитолина и Марта Костюк встретятся между собой уже в 3-м круге соревнований 19 января.

Отметим, Костюк проводит первый в своей карьере взрослый турнир серии "Большого Шлема".