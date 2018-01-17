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    Украинское дерби на Australian Open: Свитолина сыграет против Костюк

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    Первая ракетка Украины 17 января во втором раунде турнира обыграла чешку Катержину Синякову. Сама молодая участница турнира Марта Костюк уверена победила австралийку Ольвию Роговску.
    Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк
    btu.org.ua

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В третьем раунде Australian Open в Мельбурне состоится украинское дерби между четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной и самой молодой участницей турнира 15-летней Мартой Костюк.

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    Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Лучшие моменты сезона

    Первая ракетка Украины 17 января во втором раунде турнира обыграла чешку Катержину Синякову. Одесситке для победы понадобилось 2 часа – 4:6, 6:2, 6:1.

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    В свою очередь киевлянка Костюк во втором квалификационном раунде Australian Open уверена победила австралийку Ольвию Роговску – 6:3, 7:5, сообщает телеканала "24". 

    Украинское дерби в Мельбурне состоится в пятницу, 19 января. 

    Отметим, Костюк проводит первый в своей карьере взрослый турнир серии "Большого Шлема". 

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