Украинское дерби на Australian Open: Свитолина сыграет против Костюк

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В третьем раунде Australian Open в Мельбурне состоится украинское дерби между четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной и самой молодой участницей турнира 15-летней Мартой Костюк.

Первая ракетка Украины 17 января во втором раунде турнира обыграла чешку Катержину Синякову. Одесситке для победы понадобилось 2 часа – 4:6, 6:2, 6:1.

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В свою очередь киевлянка Костюк во втором квалификационном раунде Australian Open уверена победила австралийку Ольвию Роговску – 6:3, 7:5, сообщает телеканала "24".

Украинское дерби в Мельбурне состоится в пятницу, 19 января.

Отметим, Костюк проводит первый в своей карьере взрослый турнир серии "Большого Шлема".