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    Спорт

    Украинка обновила рекорд Australian Open

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    В 15 лет и шесть месяцев Марта Костюк преодолела три раунда отбора и побила рекорд Ллейтона Хьюитта - он пробился в основную сетку Australian Open в 15 лет и 11 месяцев.
    Марта Костюк
    facebook.com/UKRtennis

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии и стала самым молодым квалифаером в истории турнира в Мельбурне, сообщает XSport.

    Марта Костюк
    twitter.com/ITF_Tennis
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    В 15 лет и шесть месяцев Костюк преодолела три раунда отбора и побила рекорд Ллейтона Хьюитта, который пробился в основную сетку Australian Open в 15 лет и 11 месяцев.

    При этом украинка стала самой молодой участницей турнира за последние 13 лет.

    Издание также отмечает, что выход в основную сетку турнира позволит Костюк подняться ориентировочно на 395 место в рейтинге WTA и сделает ее самой молодой теннисисткой в топ-500.

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская заняла первую строчку в мировом рейтинге юниоров после выхода в финал квалификации турнира серии WTA Premier в австралийском Брисбене.

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