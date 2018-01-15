Украинка обновила рекорд Australian Open

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии и стала самым молодым квалифаером в истории турнира в Мельбурне, сообщает XSport.

В 15 лет и шесть месяцев Костюк преодолела три раунда отбора и побила рекорд Ллейтона Хьюитта, который пробился в основную сетку Australian Open в 15 лет и 11 месяцев.

При этом украинка стала самой молодой участницей турнира за последние 13 лет.

Издание также отмечает, что выход в основную сетку турнира позволит Костюк подняться ориентировочно на 395 место в рейтинге WTA и сделает ее самой молодой теннисисткой в топ-500.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская заняла первую строчку в мировом рейтинге юниоров после выхода в финал квалификации турнира серии WTA Premier в австралийском Брисбене.