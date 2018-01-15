Свитолина разгромила Йорович в первом раунде Australian Open

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина одержала победу над сербкой Иваной Йорович в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Свитолина (4-й номер посева) сломила сопротивление Йорович, которая вышла в основную сетку турнира из квалификации, в двух партиях — 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

Украинская теннисистка во втором раунде Australian Open сыграет с чешкой Катериной Синяковой.

Также во второй круг первого в году турнира Большого шлема пробилась эстонка Анетт Контавейт (32), которая нанесла поражение сербке Александре Крунич — 6:4, 7:5.

Ранее сообщалось, что Свитолина благодаря победе на турнире в Брисбене поднялась на четвертую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).