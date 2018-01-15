наверх
15.01.201813:52
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина разгромила Йорович в первом раунде Australian Open

    (обновлено: )32
    Украинка Элина Свитолина обыграла сербку Йорович, которая вышла в основную сетку турнира из квалификации, в двух партиях - 6:3, 6:2.
    Элина Свитолина
    twitter.com/WTA

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина одержала победу над сербкой Иваной Йорович в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

    Элина Свитолина в 2017 году. Видео
    Канал на Youtube WTA
    Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Лучшие моменты сезона

    Свитолина (4-й номер посева) сломила сопротивление Йорович, которая вышла в основную сетку турнира из квалификации, в двух партиях — 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

    Украинская теннисистка во втором раунде Australian Open сыграет с чешкой Катериной Синяковой.

    Также во второй круг первого в году турнира Большого шлема пробилась эстонка Анетт Контавейт (32), которая нанесла поражение сербке Александре Крунич — 6:4, 7:5.

    Ранее сообщалось, что Свитолина благодаря победе на турнире в Брисбене поднялась на четвертую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?