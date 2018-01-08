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    Спорт

    Свитолина стала четвертой ракеткой мира

    (обновлено: )63
    Спортсменка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии, что позволит ей получить более легкую сетку на одном из четырех крупнейших турниров года.
    Элина Свитолина в Брисбене, 2018
    facebook.com/elinasvitolinaofficial

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина благодаря победе на турнире в Брисбене поднялась на четвертую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

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    Спортсменка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии, что позволит ей получить более легкую сетку на одном из четырех крупнейших турниров года.

    Первым номером рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснившая на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу.

    Рейтинг WTA:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6425.

    2 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 6095

    3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6005

    4 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5785

    5 (5). Винус Уильямс (США) – 5567

    6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445

    7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4901

    8 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4385

    9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3600

    10 (10). Коко Вандевей (США) – 3258

    Напомним, 6 января Свитолина выиграла теннисный турнир Brisbane International, который проходил в Австралии.

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