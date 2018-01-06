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    Спорт

    Свитолина выиграла десятый титул в карьере

    (обновлено: )183
    Украинская теннисистка Элина Свитолина в финале турнира украинка обыграла спортсменку из Белоруссии Александру Саснович.
    Элина Свитолина
    twitter.com/WTA

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла теннисный турнир Brisbane International, который проходил в Австралии, сообщается  на сайте соревнований.

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    В финале турнира украинка обыграла спортсменку из Белоруссии Александру Саснович со счетом 6:2, 6:1.

    В полуфинале Свитолина со счетом 7:5, 7:5 выиграла у чешской теннисистки Каролины Плишковой.

    Для украински эта победа — десятый титул WTA в карьере и первый в серии Премьер. Новую неделю украинка начнет на четвертой строчке рейтинга.

    Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Леся Цуренко не сыграют в составе женской национальной сборной в матче первого раунда Второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Австралии.

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