Свитолина выиграла десятый титул в карьере

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла теннисный турнир Brisbane International, который проходил в Австралии, сообщается на сайте соревнований.

В финале турнира украинка обыграла спортсменку из Белоруссии Александру Саснович со счетом 6:2, 6:1.

В полуфинале Свитолина со счетом 7:5, 7:5 выиграла у чешской теннисистки Каролины Плишковой.

Для украински эта победа — десятый титул WTA в карьере и первый в серии Премьер. Новую неделю украинка начнет на четвертой строчке рейтинга.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Леся Цуренко не сыграют в составе женской национальной сборной в матче первого раунда Второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Австралии.