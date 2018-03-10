Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне. Полиция Австралии рассматривает захват заложницы в Мельбурне как "террористический инцидент".
Светофоры с женщинами установлены по инициативе организации "Комитет Мельбурна", объединяющей более 120 деловых и общественных групп. Комитет борется за равное представительство мужчин и женщин на всех уровнях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".