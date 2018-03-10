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    Мельбурн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина прекращает выступления на Australian Open
    06:18 23.01.2018
    380
    Получившая четвертый номер посева одесситка Элина Свитолина в четвертьфинале уступила бельгийке Элизе Мертенс - 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Украинское дерби на Australian Open. Свитолина победила Костюк
    06:03 19.01.2018
    342
    Элина Свитолина победой над самой юной участницей Australian Open - киевлянкой Мартой Костюк - продолжила свою победную серию в этом году, которая теперь насчитывает восемь матчей.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    Бондаренко уверенно победила россиянку Павлюченкову на Australian Open
    06:31 17.01.2018
    133
    Россиянка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов 15-й номер посева, 17 января проиграла Екатерине Бондаренко в двух партиях со счетом 2:6, 3:6.
    Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк
    Украинское дерби на Australian Open: Свитолина сыграет против Костюк
    05:44 17.01.2018
    251
    Первая ракетка Украины 17 января во втором раунде турнира обыграла чешку Катержину Синякову. Сама молодая участница турнира Марта Костюк уверена победила австралийку Ольвию Роговску.
    Леся Цуренко
    Украинка Цуренко обыграла россиянку в первом круге Australian Open
    11:50 16.01.2018
    80
    Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в трех сетах уступила украинке Лесе Цуренко – 6:3, 3:6, 4:6. Поединок на Открытом чемпионате Австралии продолжался 1 час 48 минут.
    Марта Костюк
    Свитолина и Костюк могут сыграть друг против друга на Australian Open
    04:19 16.01.2018
    141
    В случае успешных матчей в среду, 17 января, четвертая ракетка мира Элина Свитолина и самая молодая участница Australian Open Марта Костюк встретятся между собой уже в третьем круге соревнований.
    Автомобиль въехал в толпу людей в центре австралийского Мельбурна. На месте ЧП
    Наезд авто на людей в Мельбурне: пострадали почти десять иностранцев
    09:27 22.12.2017
    59
    Изначально в больницу были направлены 20 человек. В настоящий момент 14 пострадавших остаются под надзором медиком, причем трое находятся в критическом состоянии.
    Автомобиль въехал в толпу людей в центре австралийского Мельбурна. На месте ЧП
    Наезд авто на людей в Мельбурне. Число пострадавших существенно возросло
    09:51 21.12.2017
    542
    В результате наезда автомобиля на пешеходов в австралийском городе Мельбурн пострадали 19 человек, сообщила корреспондент местного телеканала Сара Або.
    Автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн
    Автомобиль въехал в толпу людей в центре австралийского Мельбурна
    08:50 21.12.2017
    612
    По информации полиции, в настоящий момент полиция находится на месте происшествия на улице Флиндерс, водитель задержан, точное число пострадавших неизвестно.
    Полиция Австралии производит задержание. Архивное фото
    Задержан мужчина, готовивший теракт в канун Нового года в Мельбурне
    06:58 28.11.2017
    45
    По данным местной полиции, 20-летний мужчина из пригорода Мельбурна Верриби был задержан в понедельник в ходе контртеррористической операции.
    Час смерти: под стенами Верховной Рады «умерли» десятки людей
    Фотоитоги 6 июня: "час смерти" под Радой, взрыв на СТО в Киеве, теракт в Мельбурне 
    18:10 06.06.2017
    557
    В Киеве во вторник, 6 июня, близ Рады прошла акция с требованием к депутатам поддержать медицинскую реформу, а Мельбурн пытается прийти в себя после теракта.
    Атака в Мельбурне
    Теракт в Мельбурне: работа спецслужб 
    10:28 06.06.2017
    255
    Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне. Полиция Австралии рассматривает захват заложницы в Мельбурне как "террористический инцидент".
    Полиция на месте нападения в Мельбурне
    Боевики ИГ взяли на себя ответственность за атаку в Мельбурне
    03:21 06.06.2017
    168
    В мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. Полиция Австралии рассматривает захват заложницы как "террористический инцидент".
    На месте убийства в Мельбурне
    В Мельбурне вооруженный мужчина открыл огонь: есть жертвы и раненые
    15:33 05.06.2017
    558
    Мужчина взял в заложники женщину и забаррикадировался в одной из квартир жилого комплекса. На место происшествия прибыли вооруженные полицейские, которые обнаружили застреленного мужчину в фойе.
    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    Феттель выиграл первый этап нового сезона "Формулы-1"
    10:00 26.03.2017
    157
    Себастьян Феттель стал лучшим на первом этапе нового сезона чемпионата "Формулы-1". Второй этап чемпионата пройдет в Китае. Второе место занял Льюис Хэмилтон, третье - Вальттери Боттас.
    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    Феттель выиграл третью практику "Ф-1" на Гран-при Австралии
    07:13 25.03.2017
    85
    Вторым стал гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас, а третьим - обладатель лучшего времени в первой и второй практиках Льюис Хэмилтон, выступающий за эту же команду.
    Фанат Адель сделал предложение своему парню во время концерта
    Фанат Адель сделал предложение своему парню во время концерта 
    17:16 20.03.2017
    273
    Концерт британской певицы Адель в австралийском Мельбурне превратился в настоящее лав-стори. Поклонник певицы Уэйд Николсон-Дойл сделал предложение своему парню Крису прямо во время выступления.
    В Мельбурне появились светофоры с зелеными женщинами
    Равенство полов: в Мельбурне появились светофоры с зелеными женщинами
    16:13 07.03.2017
    54
    Светофоры с женщинами установлены по инициативе организации "Комитет Мельбурна", объединяющей более 120 деловых и общественных групп. Комитет борется за равное представительство мужчин и женщин на всех уровнях.
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Авиакатастрофа в Австралии: самолет протаранил торговый центр 
    13:03 21.02.2017
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    Все пять человек, находившиеся на борту рухнувшего самолета, погибли. Самолет врезался в торговый центр неподалеку от Мельбурна сразу же после взлета.
    Роджер Федерер
    Федерер одержал победу на Australian Open
    15:24 29.01.2017
    81
    Согласно информации, поединок, который прошел в Мельбурне в воскресенье, продолжался 3 часа 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Роджера Федерера.
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