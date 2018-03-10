По данным журналиста Александра Дубинского, в ранее обнародованной в сети переписке Юрия Артеменко можно найти свидетельства того, что чиновник, зарплата за год которого составляет около 10 000 долларов, подыскивает в США дорогую недвижимость.
Ситуация в Майями, который затрагивает ураган "Ирма", достаточно напряженная, во многих зданиях нет электричества, водоснабжения, не работают лифты, сказал РИА Новости проживающий в городе специалист по недвижимости Александр.
Ежегодная неделя пляжной моды Miami Swim Week проходит в эти дни на восточном побережье США. Дизайнеры демонстрируют пляжные тенденции лета. Лучшие модели с дефиле и купальники из последних коллекций именитых брендов - в фотоленте.
Ряд высокопоставленных чиновников ФИФА в среду был арестован в Цюрихе по обвинению в коррупции. Также полиция провела обыски в штаб-квартире Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в Майами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным журналиста Александра Дубинского, в ранее обнародованной в сети переписке Юрия Артеменко можно найти свидетельства того, что чиновник, зарплата за год которого составляет около 10 000 долларов, подыскивает в США дорогую недвижимость.