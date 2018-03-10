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    Майами

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко
    Глава Нацсовета по телевидению подыскивает недвижимость в Майами - СМИ
    06:41 09.02.2018
    550
    По данным журналиста Александра Дубинского, в ранее обнародованной в сети переписке Юрия Артеменко можно найти свидетельства того, что чиновник, зарплата за год которого составляет около 10 000 долларов, подыскивает в США дорогую недвижимость.
    Настя Каменских. Архивное фото
    В сети разгорелась бурная дискуссия из-за располневшей Каменских
    12:31 18.01.2018
    3341
    Новый снимок Насти Каменских взорвал интернет: подписчики певицы активно обсуждают ее фигуру. Одни критикуют за располневшие формы, другие, наоборот, хвалят ее.
    Татуировка Dо not resuscitate
    В США врачи отказались спасать пациента из-за татуировки
    22:15 02.12.2017
    1248
    У пациента, который поступил в больницу Флориды без сознания, была нагрудная татуировка "Dо not resuscitate". Татуировки в Майами считаются последней волей человека в письменном виде.
    В Майами офицер полиции ударил по лицу болельщицу
    В ответ на пощечину. В США офицер полиции ударил девушку по лицу 
    14:15 06.11.2017
    993
    В Майами офицер полиции ударил по лицу болельщицу на матче по американскому футболу, когда вместе с тремя другими правоохранителями выносил ее с трибун. Инцидент попал на видео.
    Ураган в Майами. Окна ходят ходуном, электричества нет, лифты не работают. Видео
    Ураган в Майами. Окна ходят ходуном, электричества нет, лифты не работают 
    01:50 11.09.2017
    2125В Украину движется смертельный ураган
    Ситуация в Майями, который затрагивает ураган "Ирма", достаточно напряженная, во многих зданиях нет электричества, водоснабжения, не работают лифты, сказал РИА Новости проживающий в городе специалист по недвижимости Александр.
    Пляжная мода на Miami Swim Week
    Неделя пляжной моды в Майами: лучшие модели и именитые бренды 
    11:27 26.07.2017
    635
    Ежегодная неделя пляжной моды Miami Swim Week проходит в эти дни на восточном побережье США. Дизайнеры демонстрируют пляжные тенденции лета. Лучшие модели с дефиле и купальники из последних коллекций именитых брендов - в фотоленте.
    Большая ящерица прервала теннисный поединок в Майями
    Игуана едва не сорвала теннисный поединок в Майами 
    15:39 23.03.2017
    153
    Матч первого круга теннисного турнира категории Masters в Майами между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы был прерван - на корт выбежала крупная ящерица.
    Полиция на месте ЧП в Майами
    Полиция назвала число погибших в результате стрельбы в Майами
    02:44 24.07.2016
    51
    Ранее местные СМИ сообщали об одном погибшем и нескольких пострадавших в результате стрельбы в одном из районов города Майами. Под данным полиции, погибли два человека.
    Полиция на месте ЧП в Майами
    Один человек погиб, ранен ребенок в результате стрельбы в Майами
    00:59 24.07.2016
    158
    В результате стрельбы в одном из районов Майами (штат Флорида, США) по меньшей мере один человек погиб, несколько человек, в том числе 7-летний ребенок получили ранения.
    Стрельба произошла у аэропорта Майами в США
    Стрельба произошла у аэропорта Майами
    13:13 15.06.2016
    126
    Отметим, что международный аэропорт Майами находится в 13 километрах от центра города Майами. По данным корреспондента телеканала Бена Кеннеди, подозреваемый в стрельбе получил пулевое ранение.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    Бондаренко проиграла на старте теннисного турнира в Майами
    05:01 23.03.2016
    117
    Ранее Бондаренко и Касаткина не встречались на теннисном корте. Поединок продолжался более полутора часов и завершился победой россиянки - 6:2, 1:6, 6:2.
    Катерина Козлова. Архивное фото
    Украинка Козлова выбыла из теннисного турнира в Майами
    01:24 22.03.2016
    52
    Россиянка Елена Веснина обыграла украинку со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Призовой фонд турнира превышает 6,1 миллиона долларов.
    Самолет Qatar Airways
    Самолет Qatar Airways задел мачты освещения при взлете в Майами
    09:59 21.09.2015
    433
    Как говорится в отчете, 15 сентября самолет задел систему освещения, находящуюся за пределами взлетно-посадочной полосы. Высота мачт составляет шесть метров.
    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс продал свой дом в Майами за 13,4 млн долларов
    10:42 27.08.2015
    112
    Дом, в котором помимо прочего шесть спален, восемь ванных комнат, винный погреб, бассейн и собственный причал, был куплен Джеймсом в 2010 году за 9 миллионов долларов.
    Обыски в штаб-квартире Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в Майами
    Коррупционный скандал в ФИФА: аресты в Цюрихе и обыски в Майами 
    09:04 28.05.2015
    357Скандал в ФИФА-УЕФА
    Ряд высокопоставленных чиновников ФИФА в среду был арестован в Цюрихе по обвинению в коррупции. Также полиция провела обыски в штаб-квартире Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в Майами.
    Теннис. Архивное фото
    Братья Брайан победили на теннисном турнире в Майами
    04:38 05.04.2015
    32
    Братья Брайан, посеянные на турнире под первым номером, в финале одолели вторую пару турнира Вашек Поспишил/Джек Сок. Призовой фонд турнира в Майами составляет почти 5,4 миллиона долларов.
    Финалистки конкурса Мисс Вселенная
    Конкурс "Мисс Вселенная" 
    11:46 26.01.2015
    1341
    Победительница конкурса получила корону стоимостью около 300 тысяч долларов из рук "Мисс Вселенной" 2013 года жительницы Венесуэлы Габриэлы Айлер.
    Представительница Колумбии стала Мисс Вселенная 2014. Видео
    Колумбийка завоевала титул "Мисс Вселенная 2014" 
    10:46 26.01.2015
    456
    Победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2014" стала 22-летняя жительница Колумбии Паулина Вега.
    Участницы конкурса Мисс Вселенная
    Участницы конкурса "Мисс Вселенная" в купальниках 
    00:31 16.01.2015
    2803
    Во Флориде перед финалом конкурса Мисс Вселенная состоялась демонстрация купальников, которые примерели на себя участницы конкурса.
    Майами
    В Майами похитили серебряное блюдо работы Пикассо
    08:19 06.12.2014
    68
    Полиция уже расследует кражу. Дело осложнено тем, что рядом с похищенным экспонатом не были установлены камеры видеонаблюдения.
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    Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко
    Глава Нацсовета по телевидению подыскивает недвижимость в Майами - СМИ
    06:41 09.02.2018
    550
    По данным журналиста Александра Дубинского, в ранее обнародованной в сети переписке Юрия Артеменко можно найти свидетельства того, что чиновник, зарплата за год которого составляет около 10 000 долларов, подыскивает в США дорогую недвижимость.
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