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    Продажа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Национальный банк Украины
    НБУ продлил ограничение на продажу валюты для физлиц на уровне $1273
    15:28 02.06.2014
    35Экономика Украины
    Национальный банк Украины продлил до сентября ограничения на продажу наличной валюты для физических лиц на уровне 15 тысяч гривен (1273 долларов), сообщает в понедельник агентство УНИАН.
    Нидерланды. Амстердам
    Здание посольства Нидерландов в Великобритании выставлено на продажу
    17:24 28.05.2014
    13
    Королевство Нидерландов намерено продать здание своего посольства в Лондоне, следует из пресс-релиза частной консалтинговой компании Cushman&Wakefield, которая представляет интересы страны при продаже.
    Петр Порошенко
    Порошенко заявляет, что не продаст принадлежащий ему "Пятый канал"
    12:01 26.05.2014
    19Выборы президента - 2014
    Миллиардер Петр Порошенко, по предварительным данным, лидирующий на выборах президента, заявил, что не продаст принадлежащий ему "Пятый канал".
    Самолет
    Венесуэла продает президентский лайнер
    10:02 23.05.2014
    6
    Венесуэльские власти приняли решение продать президентский лайнер для покупки двух новых гражданских самолетов, сообщил министр морского и воздушного транспорта страны Эберт Гарсия Пласа.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк возвращает продажу валюты по паспортам
    13:59 13.05.2014
    8
    Национальный банк Украины возвращает процедуру продажи валюты гражданам по предъявлению документов, удостоверяющих личность.
    Продажа билетов. Архивное фото
    "Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов
    19:30 06.05.2014
    81
    Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины возобновила предварительную продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 27 мая, сообщает во вторник пресс-служба компании.
    Здание Центрального банка РФ
    ЦБ РФ сократил нетто-продажу долларов и евро более чем в 9 раз
    09:07 05.05.2014
    7
    Нетто-продажа Банком России долларов в апреле сократилась до 2,402 миллиарда с 22,297 миллиардов, евро - до 247,87 миллиона с 2,268 миллиардов.
    Продажа билетов. Архивное фото
    Украина скоро возобновит предварительную продажу ж/д билетов
    18:48 29.04.2014
    262
    "Укрзализныця" в ближайшее время вновь откроет предварительную продажу билетов на поезда с отправлением после 27 мая, сообщает государственная администрация железнодорожного транспорта Украины во вторник.
    Поезд
    До 25 апреля Украина определится с датой возобновления продажи билетов
    17:23 22.04.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Украинские железнодорожники пообещали до 25 апреля определиться с датой возобновления продажи билетов на поезда, следующие по территории Украины, сообщает Белорусская железная дорога.
    Боливия обсуждает начало продаж коки в Эквадор
    09:02 10.04.2014
    6
    Правительство Боливии ведет переговоры с властями Эквадора о предстоящем начале продаж листьев коки в медицинских и ритуальных целях в эту страну.
    Геннадий Тимченко, архивное фото
    Российский бизнесмен Тимченко продал свою скандинавскую авиакомпанию
    07:57 08.04.2014
    7Санкции в отношении России_2014
    Тимченко избавился от крупнейшего своего зарубежного актива - доли акций в нефтетрейдере Gunvor. Это произошло за день до того, как США расширили санкционный список российских политиков и бизнесменов из-за воссоединения Крыма и РФ.
    Петр Порошенко
    Порошенко продаст компанию Roshen, если станет президентом
    15:10 02.04.2014
    60Предвыборная гонка в Украине
    Народный депутат Украины Петр Порошенко, который баллотируется в президенты страны, намерен продать кондитерскую компанию Roshen в случае победы на выборах 25 мая, сообщил он в интервью немецкой газете Bild.
    Компьютер
    Китайские турагентства объявили бойкот авиакомпании Malaysia Airlines
    14:54 28.03.2014
    15Крушение самолета Malaysian Airlines
    Несколько крупнейших онлайн-турагентств Китая объявили бойкот авиакомпании Malaysia Airlines, требуя обнародования всей информации об исчезнувшем авиалайнере Boeing 777, пишет в четверг газета South China Morning Post.
    Тибетский мастиф. Архивное фото
    Щенок тибетского мастифа продан в Китае за 2 млн долларов
    15:10 19.03.2014
    158
    Годовалый щенок тибетского мастифа золотого окраса был куплен во вторник 56-летним владельцем строительного бизнеса из города Циндао с целью дальнейшего разведения собак этой породы.
    Работа экспертно-криминалистического центра УВД по Приморскому краю
    Розничная продажа марихуаны принесла казне Колорадо $2 млн за месяц
    10:52 11.03.2014
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    Бюджет американского штата Колорадо пополнился на 2 миллиона долларов за счет розничной продажи марихуаны в январе, когда открылись специализированные магазины, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Компьютер
    СМИ: сервис онлайн-телефонии Viber ведет переговоры о продаже бизнеса
    13:17 11.02.2014
    15
    Сервис бесплатных мгновенных сообщений и интернет-телефонии Viber ведет переговоры о продаже своего бизнеса за 300-400 миллионов долларов одному из лидеров азиатского рынка мессенджеров.
    Банк Райффайзен
    RBI получил 12 предложений о покупке "Райффайзен банк Аваль"
    15:16 10.02.2014
    94
    Австрийская банковская группы Raiffeisen Bank International получила 12 предложений от потенциальных покупателей своей украинской дочерней структуры - "Райффайзен банк Аваль".
    Sony официально объявила о продаже производства компьютеров Vaio
    10:37 06.02.2014
    6
    Компания Sony объявила о выходе из бизнеса по производству компьютеров Vaio и продаже его японскому инвестфонду Japan Industrial Partners, а также резко пересмотрела годовой прогноз.
    СМИ: Sony намерена продать ПК-подразделение Vaio
    10:30 05.02.2014
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    Sony ведет переговоры c инвестфондом Japan Industrial Partners о продаже своего подразделения по производству компьютеров Vaio, сообщают источники, знакомые с ситуацией.
    ИД "Коммерсант" готов продать газету в Украине
    12:47 13.01.2014
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    Издательский дом "Коммерсант" готов рассмотреть возможность частичной или полной продажи своей газеты в Украине, если новые владельцы сохранят нынешнюю редакционную политику.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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