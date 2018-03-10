Королевство Нидерландов намерено продать здание своего посольства в Лондоне, следует из пресс-релиза частной консалтинговой компании Cushman&Wakefield, которая представляет интересы страны при продаже.
"Укрзализныця" в ближайшее время вновь откроет предварительную продажу билетов на поезда с отправлением после 27 мая, сообщает государственная администрация железнодорожного транспорта Украины во вторник.
Тимченко избавился от крупнейшего своего зарубежного актива - доли акций в нефтетрейдере Gunvor. Это произошло за день до того, как США расширили санкционный список российских политиков и бизнесменов из-за воссоединения Крыма и РФ.
Народный депутат Украины Петр Порошенко, который баллотируется в президенты страны, намерен продать кондитерскую компанию Roshen в случае победы на выборах 25 мая, сообщил он в интервью немецкой газете Bild.
Несколько крупнейших онлайн-турагентств Китая объявили бойкот авиакомпании Malaysia Airlines, требуя обнародования всей информации об исчезнувшем авиалайнере Boeing 777, пишет в четверг газета South China Morning Post.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".