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    Колумбия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Виктор Хуго Прада, Мануэль Бермудез и Алехандро Родригес
    Власти Колумбии разрешили узаконить отношения трех мужчин
    14:40 03.07.2017
    612
    Когда нотариус в Медельине подписал документы в прошлом месяце, оформляя союз между Прада, Мануэлем Бермудесом и Алехандро Родригес, местные газеты объявили это первым трехсторонним гей-браком.
    Оползень в Колумбии
    Стихия в Колумбии забрала жизни более 100 детей
    05:04 08.04.2017
    190Суперштормы накрыли Европу
    Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. По последним данным ведомства, всего погибли 314 человек.
    Оползень в Колумбии
    Число жертв стихии в Колумбии превысило 300 человек
    05:56 06.04.2017
    84Суперштормы накрыли Европу
    На данный момент обнаружено уже 301 тело погибших, из них удалось установить личности пока только 173 человек. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил, что общее число пропавших без вести оценивалось в более чем 450 человек.
    Оползень в Колумбии
    Число погибших при сходе селевого потока в Колумбии продолжает расти
    23:18 03.04.2017
    53
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявит чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии в Мокоа, чтобы облегчить восстановление города.
    Выжившие в авиакатастрофе в Колумбии идут на поправку
    Выживший в крушении самолета в Колумбии дал комментарий 
    17:27 03.12.2016
    763Крушение самолета с футболистами в Колумбии
    Выжившие в авиакатастрофе в игроки бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" идут на поправку. Об этом заявил главврач больницы "Сан-Висенте" в Медельине, где проходят реабилитацию шесть спасшихся человек: трое футболистов и трое членов экипажа.
    Последствия урагана. Архивное фото
    Ураган "Мэтью" в Карибском море достиг высшей категории опасности
    06:25 01.10.2016
    565Землетрясение в Новой Зеландии
    Скорость ветра внутри урагана достигает 260 километров в час с порывами до 320 километров в час. "Мэтью" угрожает Ямайке, Кубе, Гаити, а также части карибского побережья Колумбии и Венесуэлы.
    Историческое соглашение между властями Колумбии и РВСК
    Подписание исторического соглашения о мире в Колумбии 
    03:01 27.09.2016
    115
    Подписание прошло в торжественной обстановке и в присутствии многочисленных иностранных гостей в колумбийском городе Картахена. В память о погибших в ходе внутреннего конфликта была исполнена поминальная песня.
    Скорая в Колумбии
    Почти 20 человек ранены при взрыве в Колумбии
    07:11 03.11.2015
    22
    По предварительным данным, взрыв произошел в здании фармацевтической компании, повреждены в общей сложности 16 домов. Причины взрыва пока не установлены, ведется расследование.
    Историческое рукопожатие президента Колумбии и лидера ФАРК. Видео
    Историческое рукопожатие президента Колумбии и лидера ФАРК "Тимошенко" 
    08:50 24.09.2015
    465
    Более полувека повстанческая марксисткая группировка ФАРК боролась с колумбийскими властями - и вот наконец первые ощутимые плоды начавшихся в 2012 году на Кубе переговоров.
    Самолет Piper PA-60 слева)
    Два человека погибли при крушении самолета на съемках фильма с Томом Крузом
    05:44 12.09.2015
    370
    Как отмечается, трагедия произошла в департаменте Антиокия. Самого Круза в самолете не было, однако из трех человек на борту двое погибли, еще один ранен.
    Фестиваль сумасшедших машин в Колумбии
    Фестиваль сумасшедших машин в Колумбии 
    22:41 07.09.2015
    133
    Фестиваль комичных роликовых авто (Roller Cart Festival) прошел в колумбийском городе Медельин. Ежегодный праздник шутников-автолюбителей проводится уже в 26 раз.
    Нелегальные колумбийские мигранты бегут из Венесуэлы, боясь преследований
    Нелегальные колумбийские мигранты бегут из Венесуэлы, боясь преследований 
    13:55 26.08.2015
    147
    По инициативе Венесуэлы с прошлой недели после перестрелки между контрабандистами и венесуэльскими военными закрыта граница с Колубией. В пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в нескольких приграничных с Колумбией округах.
    Габриэль Гарсиа Маркес. Архивное фото
    Останки Габриэля Гарсиа Маркеса вернут на родину в Колумбию
    22:59 11.08.2015
    157
    Как сообщили власти штата Боливар, по соглашению с семьей Маркеса останки писателя найдут упокоение в одном из монастырей в историческом центре города.
    Полиция Колумбии
    В Колумбии задержали женщину, перевозившую $38 тыс во внутренних органах
    04:43 06.08.2015
    265
    После прохождения медицинских процедур из тела женщины извлекли 64 покрытых латексом капсул, в каждой из которых находилось по пять купюр достоинством сто долларов.
    Авиакатастрофа в Колумбии. Архивное фото
    Крушение военного самолета в Колумбии унесло жизни 12 человек
    04:47 01.08.2015
    49
    Президент страны Хуан Мануэль Сантос написал на своей странице в социальной сети Twitter, что в результате авиакатастрофы военного самолета погибли 12 героев Военно-воздушных сил Колумбии.
    Вид на Панаму. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на границе Панамы и Колумбии
    03:54 29.07.2015
    48Природные катаклизмы по всему миру.
    Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к юго-западу от колумбийского города Аканди (Acandi). Информация о возможных разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
    Глеб Пискунов
    Украинец выиграл золото в метании молота на юношеском чемпионате мира
    09:18 18.07.2015
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    Сообщается, что Пискунов уже в первой попытке отправил молот на отметку рекорда чемпионатов (83,19 м), а в следующей лишь улучшил его, отправив на 84,91 м.
    Шахтеры. Архивное фото
    Пять горняков погибли в результате взрыва в колумбийской шахте
    06:40 03.07.2015
    22
    Трагедия произошла на угольной шахте "Лос-Лаурелес" в департаменте Бояка в 130 километрах от Боготы. Причиной взрыва стало скопление метана внутри подземных ходов.
    Кокаин. Архивное фото
    Почти две тонны кокаина конфискованы в Колумбии
    06:42 02.07.2015
    87
    Нелегальный груз направлялся в США. Общая стоимость изъятой партии оценивается в 43,5 миллиона долларов. Всего конфисковано 1,5 тонны чистого кокаина и 480 килограммов пасты для производства этого наркотика.
    Скорая в Колумбии
    Житель Колумбии проходил месяц с ножом в спине
    02:50 27.06.2015
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    Врачи были серьезно удивлены, обнаружив в спине пациента 14-сантиметровое обломанное лезвие ножа. Сам пострадавший не знал, что жил с ножом в спине.
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