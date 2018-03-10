На данный момент обнаружено уже 301 тело погибших, из них удалось установить личности пока только 173 человек. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил, что общее число пропавших без вести оценивалось в более чем 450 человек.
Выжившие в авиакатастрофе в игроки бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" идут на поправку. Об этом заявил главврач больницы "Сан-Висенте" в Медельине, где проходят реабилитацию шесть спасшихся человек: трое футболистов и трое членов экипажа.
Подписание прошло в торжественной обстановке и в присутствии многочисленных иностранных гостей в колумбийском городе Картахена. В память о погибших в ходе внутреннего конфликта была исполнена поминальная песня.
По инициативе Венесуэлы с прошлой недели после перестрелки между контрабандистами и венесуэльскими военными закрыта граница с Колубией. В пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в нескольких приграничных с Колумбией округах.
Нелегальный груз направлялся в США. Общая стоимость изъятой партии оценивается в 43,5 миллиона долларов. Всего конфисковано 1,5 тонны чистого кокаина и 480 килограммов пасты для производства этого наркотика.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".