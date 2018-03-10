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    Каролина Возняцки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Каролина Возняцки (Дания)
    Определилась победительница Australian Open
    13:57 27.01.2018
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    Победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне стала датчанка Каролина Возняцки, которая обыграла румынку Симону Халеп.
    Теннис
    Определены соперницы финала теннисного турнира в Окленде
    09:29 06.01.2018
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    Теннисистка из Дании Каролина Возняцки прошла в финал теннисного турнира в новозеландском Окленде, где она сразится с немкой Юлией Гёргес (2-й номер посева).
    Теннисистка Каролин Возняцки (Дания). Архивное видео
    Определился первый полуфиналист теннисного турнира в Торонто
    01:13 12.08.2017
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    Датчанка Каролина Возняцки (6-й номер посева) в матче 1/4 финала сломила сопротивление первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой - 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
    Обама играет в теннис
    Обама сыграл в теннис с Каролиной Возняцки 
    10:56 07.04.2015
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    Президент США во время пасхального фестиваля сыграл в теннис с одной из лучших теннисисток мира, которая пропагандирует здоровый образ жизни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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