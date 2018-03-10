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    ФИФА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 564
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    Футбольные мячи. Архивное фото
    ФИФА разрешила проводить четвертую замену в матче
    20:46 03.03.2018
    315
    По заявлению ФИФА, главной причиной введения нового правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.
    Футбольное поле. Архивное фото
    ФИФА включила видеоповторы в правила футбола
    19:44 03.03.2018
    179
    На заседании генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) включена в правила игры на постоянной основе.
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    ФИФА: на ЧМ в РФ будет впервые использована система видеопомощи арбитрам
    14:55 03.03.2018
    52
    Система видеопомощи арбитрам - VAR - будет использоваться на на чемпионате мира-2018 в Российской Федерации, сообщили в ФИФА.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Участие Саудовской Аравии в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом - СМИ
    05:38 21.02.2018
    617
    ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА подготовил план революционных реформ в футболе
    00:59 17.02.2018
    305
    Исполком ФИФА 28 февраля обсудит план реформы, состоящий из 11 пунктов. В проекте, в частности, есть пункт о введении потолка зарплат.
    Роналду со своими наградами
    Роналду вошел в историю футбола, забив 100 мячей в ЛЧ за один клуб
    09:01 15.02.2018
    212
    Свой сотый гол за "Реал" португалец забил в среду в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", реализовав пенальти в концовке первого тайма.
    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    Бди. Group-IB предупреждает: болельщики ЧМ-2018 под ударом
    07:10 11.02.2018
    982ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Эксперты поясняют, что как минимум 1,5 тысячи доменов были созданы целенаправленно под мировой турнир по футболу FIFA в России: в их названии присутствуют наименование события, страны или города, год проведения и другие атрибуты.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    В России призывают ФИФА "одернуть" Климкина за призывы к бойкоту ЧМ-2018
    09:46 23.01.2018
    663
    Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков жалеет, что сборная Украины не попала на чемпионат мира.
    Министр спорта РФ Виталий Мутко
    Мутко ушел из оргкомитета ЧМ-2018, ФИФА поддерживает
    06:38 28.12.2017
    139ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года который пройдет в России, вместо Виталия Мутко будет Алексей Сорокин.
    Виталий Мутко. Архивное фото
    ФИФА приветсвует решение Мутко приостановить деятельность в РФС
    01:33 26.12.2017
    177
    По итогам исполкома Российского футбольного союза было объявлено, что Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента на полгода.
    Логотип ФИФА
    ФИФА просит WADA перепроверить допинг-пробы российских спортсменов
    04:25 22.12.2017
    451Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    В свете приближающегося чемпионата мира по футболу в России у ФИФА есть хороший аргумент в пользу того, чтобы получить приоритет на проверку допинг-проб россиян.
    Антидопинговый центр. Архивное фото
    ФИФА снова проведет проверку допинг-тестов российских футболистов - СМИ
    14:38 10.12.2017
    485
    В ФИФА сообщили, что будут продолжать добиваться доступа к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который является информатором WADA.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    ЧМ в России. Названа самая популярная публикация ФИФА в Instagram
    19:26 08.12.2017
    157
    Сообщается, что пост ФИФА в Instagram о результатах жеребьевки получил более 320 тысяч "лайков", что является рекордом для аккаунта ФИФА.
    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    Итоги жеребьевки ЧМ-2018: с кем играет Испания, Германия, Бразилия и Россия
    18:03 01.12.2017
    1291
    В Москве в Кремлевском дворце состоялась официальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года. Матч открытия ЧМ-2018: Россия - Саудовская Аравия.
    Логотип ФИФА
    ФИФА получила две заявки на проведение чемпионата мира-2026
    20:09 30.11.2017
    255
    В ФИФА не назвали страны, подавшие заявки на проведение чемпионата мира 2026 года, и отметили, что их подача завершится в марте 2018 года
    Сборная Украины по футболу обыграла финнов в отборочном турнире ЧМ-2018
    Украина рухнула в рейтинге ФИФА
    14:48 23.11.2017
    353
    Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили вошли в первую десятку рейтинга ФИФА. Украина потеряла пять позиций и расположилась на 35-м месте.
    Федерация футбола Украины
    ФФУ оштрафована на миллион за поведение фанатов
    09:08 08.11.2017
    247
    ФИФА применила санкции к украинской национальной федерации футбола за поведение болельщиков во время матчей отбора на ЧМ-2018.
    Капитан сборной Перу по футболу Паоло Герреро
    ФИФА отстранила за допинг капитана сборной Перу Герреро
    03:26 04.11.2017
    75Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Лучший бомбардир в истории сборной Перу Паоло Герреро сдал 5 октября после матча с командой Аргентины допинг-тест, который показал положительный результат.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    ФИФА озвучила сумму призового фонда ЧМ-2018 в России
    15:54 27.10.2017
    237ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    По информации ФИФА, общий призовой фонд турнира увеличился на 12% по сравнению с чемпионатом мира-2014 в Бразилии, где он составил 358 миллионов долларов.
    ФИФА объявила победителя в номинации лучший гол 2017 года
    Лучший гол 2017 года: ФИФА объявила победителя 
    13:45 24.10.2017
    520
    Лучшим голом 2017 года стал удар 31-летнего нападающего "Арсенала" (Лондон) Оливье Жиру в футбольном матче с "Кристал Пэлас" из Кройдона. Такое решение приняла ФИФА. Напомним, футбольный матч проходил 1 января 2017 года в Лондоне.
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    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    Бди. Group-IB предупреждает: болельщики ЧМ-2018 под ударом
    07:10 11.02.2018
    982
    Эксперты поясняют, что как минимум 1,5 тысячи доменов были созданы целенаправленно под мировой турнир по футболу FIFA в России: в их названии присутствуют наименование события, страны или города, год проведения и другие атрибуты.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    Участие Саудовской Аравии в ЧМ-2018 может оказаться под вопросом - СМИ
    05:38 21.02.2018
    617
    ФИФА внимательно следит за политическим вмешательством в футбол со стороны Саудовской Аравии, чья сборная является соперником России по группе А на чемпионате мира, и вскоре может провести встречу с представителями обеих стран.
    Футбольные мячи. Архивное фото
    ФИФА разрешила проводить четвертую замену в матче
    20:46 03.03.2018
    315
    По заявлению ФИФА, главной причиной введения нового правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА подготовил план революционных реформ в футболе
    00:59 17.02.2018
    305
    Исполком ФИФА 28 февраля обсудит план реформы, состоящий из 11 пунктов. В проекте, в частности, есть пункт о введении потолка зарплат.
    Роналду со своими наградами
    Роналду вошел в историю футбола, забив 100 мячей в ЛЧ за один клуб
    09:01 15.02.2018
    212
    Свой сотый гол за "Реал" португалец забил в среду в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", реализовав пенальти в концовке первого тайма.
    Футбольное поле. Архивное фото
    ФИФА включила видеоповторы в правила футбола
    19:44 03.03.2018
    179
    На заседании генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) включена в правила игры на постоянной основе.
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    ФИФА: на ЧМ в РФ будет впервые использована система видеопомощи арбитрам
    14:55 03.03.2018
    52
    Система видеопомощи арбитрам - VAR - будет использоваться на на чемпионате мира-2018 в Российской Федерации, сообщили в ФИФА.
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