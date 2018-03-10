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    Флорида

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 124
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    Винтовка. Архивное фото
    Сенат Флориды ужесточил оборот оружия, но передумал через 15 минут
    04:25 04.03.2018
    113Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Сенаторы утвердили двухлетний мораторий на продажу винтовки AR-15 - такой же, как и та, из которой стрелял устроивший бойню в школе, но через 15 минут изменили решение.
    Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбаков. Видео
    Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбака 
    15:28 23.02.2018
    447
    В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
    Под Запорожьем в полицейского стреляли из винтовки
    Здравствуй, оружие, убей меня. Спасибо
    09:55 23.02.2018
    707Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Недоверие к власти и к ее "органам", агрессивное неприятие "чужого", "другого", сразу объявляемого врагом, вкус к насилию как к "самому чистому", "прямому" и "мужскому" – вот главные проблемы закравшиеся в общество.
    Компьютерный вирус
    ТОП тем в мире: эхо вируса NotPetya, "Северный поток-2" и Украина
    16:17 16.02.2018
    237
    Мировые СМИ в пятницу продолжают следить за ситуацией после трагедии во Флориде, а также обсуждают обвинения США в распространении Россией вируса NotPetya.
    Задержание подозреваемого в стрельбе во Флориде Николаса Круза
    Подросток, расстрелявший школьников во Флориде, законно приобрел оружие
    01:14 16.02.2018
    158Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.
    Стрельба в школе во Флориде. Архивное фото
    В школе Флориды снова произошла стрельба - СМИ
    17:45 15.02.2018
    515
    По информации американских СМИ, школа, в которой произошла стрельба, располагается всего в 12 километрах от той, где накануне произошел кровопролитный инцидент со стрельбой.
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде. Видео
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде 
    09:11 15.02.2018
    1030Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
    Стрельба в школе во Флориде
    Стрельба в американской школе. Врачи уточнили число пострадавших
    07:28 15.02.2018
    546Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    По данным источников, у пяти пострадавших зафиксированы травмы, опасные для жизни. В результате инцидента, как отмечает телеканал, пострадал и сам стрелок. Он выписан из больницы и в настоящее время находится под стражей.
    Стрельба во Флориде. Видео
    Бойня во Флориде. Обнародовано видео стрельбы в школе 
    05:58 15.02.2018
    4586Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Местный шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза, который был исключен из-за проблем с дисциплиной.
    Учащиеся школы в городе Паркленд (Флорида), в которой произошла стрельба
    Смертельная стрельба в школе во Флориде. Кадры с места происшествия 
    04:59 15.02.2018
    787Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Сенатор Билл Нельсон сообщил, что устроивший стрельбу в школе во Флориде Николас Круз включил сигнал пожарной тревоги, "чтобы дети вышли в коридор". После этого он начал стрельбу.
    Стрельба в школе во Флориде. Задержание подозреваемого
    Сенатор сообщил шокирующие подробности смертельной стрельбы во Флориде
    04:24 15.02.2018
    711Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Сенатор Билл Нельсон сообщил, что устроивший стрельбу в школе во Флориде Николас Круз включил сигнал пожарной тревоги, "чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе".
    Стрельба в школе во Флориде
    Стрельба в школе во Флориде: полиция подтверждает гибель 17 человек
    01:54 15.02.2018
    424Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    По данным местной полиции, 12 были убиты в здании школы, трое – на улице, еще двое скончались в больнице. Также сообщается, что некоторые пострадавшие находятся на операционном столе.
    Стрельба в школе во Флориде
    Не менее 16 человек погибли при стрельбе в школе во Флориде
    01:21 15.02.2018
    234Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    В школе, в которой произошла стрельба, обучается около трех тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным СМИ, жертвами стрельбы стали не менее 16 человек. Число пострадавших уточняется.
    Стрельба в школе во Флориде
    Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали несколько человек
    23:27 14.02.2018
    111Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Общее число пострадавших в результате стрельбы до сих пор точно не установлено. По данным местных СМИ, речь может идти о 20-50 раненых.
    Вертикальное приземление боковых ускорителей Falcon Heavy
    Боковые ускорители Falcon Heavy успешно совершили вертикальную посадку
    00:42 07.02.2018
    674
    Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки, центральный должен был приземлиться на платформу в Атлантическом океане
    Старт ракеты-носителя Falcon Heavy
    Мощнейшая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал
    23:03 06.02.2018
    418
    Ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.
    Игуаны замерзают и падают с деревьев в оцепенении из-за холода
    В США начался "игуанопад" из-за холодов
    19:51 05.01.2018
    330
    Температура во Флориде опустились до 5 градусов. При такой низкой температуре игуаны впадают в оцепенение от холода и падают с деревьев. ​Помимо ящериц, от низких температур страдают и морские черепахи.
    В США при крушении самолета погибли пять человек
    В США при крушении самолета погибли пять человек 
    22:58 24.12.2017
    90
    Как заявили в офисе шерифа, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. Причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
    Автомобиль 45-го президента США Дональда Трампа на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне после церемонии инаугурации
    С матом и непристойными жестами. Мужчина пытался подрезать кортеж Трампа
    22:32 25.11.2017
    292
    Инцидент произошел, когда Трамп возвращался из гольф-клуба в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Правоохранители остановили транспортное средство, водитель которого делал непристойные жесты и кричал ругательства
    Ракета Atlas V. Архивное фото
    США запустили ракету со спутником для разведки
    11:25 15.10.2017
    103
    Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Как сообщается, старт ракеты с миссией NROL-52 несколько раз откладывался по погодным условиям.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Стрельба во Флориде. Видео
    Бойня во Флориде. Обнародовано видео стрельбы в школе 
    05:58 15.02.2018
    4586
    Местный шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза, который был исключен из-за проблем с дисциплиной.
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде. Видео
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде 
    09:11 15.02.2018
    1030
    В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
    Учащиеся школы в городе Паркленд (Флорида), в которой произошла стрельба
    Смертельная стрельба в школе во Флориде. Кадры с места происшествия 
    04:59 15.02.2018
    787
    Сенатор Билл Нельсон сообщил, что устроивший стрельбу в школе во Флориде Николас Круз включил сигнал пожарной тревоги, "чтобы дети вышли в коридор". После этого он начал стрельбу.
    Стрельба в школе во Флориде. Задержание подозреваемого
    Сенатор сообщил шокирующие подробности смертельной стрельбы во Флориде
    04:24 15.02.2018
    711
    Сенатор Билл Нельсон сообщил, что устроивший стрельбу в школе во Флориде Николас Круз включил сигнал пожарной тревоги, "чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе".
    Под Запорожьем в полицейского стреляли из винтовки
    Здравствуй, оружие, убей меня. Спасибо
    09:55 23.02.2018
    707
    Недоверие к власти и к ее "органам", агрессивное неприятие "чужого", "другого", сразу объявляемого врагом, вкус к насилию как к "самому чистому", "прямому" и "мужскому" – вот главные проблемы закравшиеся в общество.
    Стрельба в школе во Флориде
    Стрельба в американской школе. Врачи уточнили число пострадавших
    07:28 15.02.2018
    546
    По данным источников, у пяти пострадавших зафиксированы травмы, опасные для жизни. В результате инцидента, как отмечает телеканал, пострадал и сам стрелок. Он выписан из больницы и в настоящее время находится под стражей.
    Стрельба в школе во Флориде. Архивное фото
    В школе Флориды снова произошла стрельба - СМИ
    17:45 15.02.2018
    515
    По информации американских СМИ, школа, в которой произошла стрельба, располагается всего в 12 километрах от той, где накануне произошел кровопролитный инцидент со стрельбой.
    Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбаков. Видео
    Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбака 
    15:28 23.02.2018
    447
    В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
    Стрельба в школе во Флориде
    Стрельба в школе во Флориде: полиция подтверждает гибель 17 человек
    01:54 15.02.2018
    424
    По данным местной полиции, 12 были убиты в здании школы, трое – на улице, еще двое скончались в больнице. Также сообщается, что некоторые пострадавшие находятся на операционном столе.
    Компьютерный вирус
    ТОП тем в мире: эхо вируса NotPetya, "Северный поток-2" и Украина
    16:17 16.02.2018
    237
    Мировые СМИ в пятницу продолжают следить за ситуацией после трагедии во Флориде, а также обсуждают обвинения США в распространении Россией вируса NotPetya.
    Стрельба в школе во Флориде
    Не менее 16 человек погибли при стрельбе в школе во Флориде
    01:21 15.02.2018
    234
    В школе, в которой произошла стрельба, обучается около трех тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным СМИ, жертвами стрельбы стали не менее 16 человек. Число пострадавших уточняется.
    Задержание подозреваемого в стрельбе во Флориде Николаса Круза
    Подросток, расстрелявший школьников во Флориде, законно приобрел оружие
    01:14 16.02.2018
    158
    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.
    Винтовка. Архивное фото
    Сенат Флориды ужесточил оборот оружия, но передумал через 15 минут
    04:25 04.03.2018
    113
    Сенаторы утвердили двухлетний мораторий на продажу винтовки AR-15 - такой же, как и та, из которой стрелял устроивший бойню в школе, но через 15 минут изменили решение.
    Стрельба в школе во Флориде
    Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали несколько человек
    23:27 14.02.2018
    111
    Общее число пострадавших в результате стрельбы до сих пор точно не установлено. По данным местных СМИ, речь может идти о 20-50 раненых.
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