В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
Недоверие к власти и к ее "органам", агрессивное неприятие "чужого", "другого", сразу объявляемого врагом, вкус к насилию как к "самому чистому", "прямому" и "мужскому" – вот главные проблемы закравшиеся в общество.
Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
По данным источников, у пяти пострадавших зафиксированы травмы, опасные для жизни. В результате инцидента, как отмечает телеканал, пострадал и сам стрелок. Он выписан из больницы и в настоящее время находится под стражей.
Сенатор Билл Нельсон сообщил, что устроивший стрельбу в школе во Флориде Николас Круз включил сигнал пожарной тревоги, "чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе".
Температура во Флориде опустились до 5 градусов. При такой низкой температуре игуаны впадают в оцепенение от холода и падают с деревьев. Помимо ящериц, от низких температур страдают и морские черепахи.
Как заявили в офисе шерифа, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. Причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
Инцидент произошел, когда Трамп возвращался из гольф-клуба в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Правоохранители остановили транспортное средство, водитель которого делал непристойные жесты и кричал ругательства
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Сенатор Билл Нельсон сообщил, что устроивший стрельбу в школе во Флориде Николас Круз включил сигнал пожарной тревоги, "чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе".
Недоверие к власти и к ее "органам", агрессивное неприятие "чужого", "другого", сразу объявляемого врагом, вкус к насилию как к "самому чистому", "прямому" и "мужскому" – вот главные проблемы закравшиеся в общество.
По данным источников, у пяти пострадавших зафиксированы травмы, опасные для жизни. В результате инцидента, как отмечает телеканал, пострадал и сам стрелок. Он выписан из больницы и в настоящее время находится под стражей.
В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.
В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Как заявили в офисе шерифа, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. Причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
Ряд высокопоставленных чиновников ФИФА в среду был арестован в Цюрихе по обвинению в коррупции. Также полиция провела обыски в штаб-квартире Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в Майами.
В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Как заявили в офисе шерифа, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. Причина крушения пока не известна, однако по данным синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США, с грузовой миссией Dragon к Международной космической станции. Кадры запуска выложены на странице SpaceX в Facebook.
Американского гольфиста Тайгера Вудса, 14-кратного победителя турниров "Мэйджор", задержали по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Несколько часов спустя его освободили под залог.
В субботу, 29 апреля, в одном из аэропортов Флориды на юге США пилот самолета сумел посадить воздушное судно с технической неисправностью левого шасси. То, что колесо отвалилось, пилот заметил еще в воздухе.
Посетители природного парка в американском штате Флорида стали свидетелями, как дикая лошадь внезапно атаковала большого аллигатора. Она, очевидно, почувствовала серьезную угрозу со стороны рептилии жеребенку, который находился с ней рядом на лужайке.
По последним данным, в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла во Флориде погибли пять человек и 13 ранены. Об этом сообщил местный офис шерифа. Стрельбу, по данным очевидцев, открыл мужчина-латиноамериканец примерно 35 лет.
Более 150 человек сообщили о странном объекте в ночном небе над Флоридой. Позже в сети появилось видео с автомобильного регистратора, судя по которому, можно предположить, что это был очень яркий метеор, сообщает RT на русском.
В США произошло сразу два авиационных происшествия за сутки. Грузовой самолет почтовой компании FedEx загорелся во время посадки. Инцидент произошел в аэропорту Голливуд города Форт-Лордейл штата Флорида.
Один из пострадавших в ходе стрельбы в стриптиз-клубе американского штата Флорида скончался, сообщает полиция города Тампа. Ранее стало известно, что семь человек пострадали в результате стрельбы в субботу утром в клубе Club Rayne в городе Тампа.
В интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.