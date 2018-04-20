наверх
20.04.201803:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    В ресторане во Флориде застрелили двух заместителей шерифа

    Тема:

    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (39)

    (обновлено: )12
    Два заместителя шерифа округа Гилкрист были обстреляны и убиты в ресторане "Эйс Чайна" в центре Трентона. Подозреваемый подошел к заведению и застрелил обоих через окно.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Неизвестный застрелил двух полицейских в американском городе Трентон в штате Флорида в четверг, 19 апреля, говорится в сообщении полиции округа Гилкрист.

    Десятки тысяч американцев протестовали против оружия во Флориде. Видео
    Канал Ruptly на Youtube
    Десятки тысяч американцев протестовали против оружия во Флориде

    "Около 15.00 два заместителя шерифа округа Гилкрист были обстреляны и убиты в ресторане "Эйс Чайна" в центре Трентона. Подозреваемый подошел к заведению и застрелил обоих через окно. На место прибыли другие полицейские, которые обнаружили стрелявшего мертвым на улице у ресторана", — говорится в заявлении.

    Смотрите также: Бунт в Закарпатье: люди перекрыли трассу из-за выхода на свободу убийцы

    Мотив преступника пока не ясен, идет расследование.

    Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии при нападении на блокпост расстреляли полицейских

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге