В ресторане во Флориде застрелили двух заместителей шерифа

КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Неизвестный застрелил двух полицейских в американском городе Трентон в штате Флорида в четверг, 19 апреля, говорится в сообщении полиции округа Гилкрист.

"Около 15.00 два заместителя шерифа округа Гилкрист были обстреляны и убиты в ресторане "Эйс Чайна" в центре Трентона. Подозреваемый подошел к заведению и застрелил обоих через окно. На место прибыли другие полицейские, которые обнаружили стрелявшего мертвым на улице у ресторана", — говорится в заявлении.

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Мотив преступника пока не ясен, идет расследование.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии при нападении на блокпост расстреляли полицейских.