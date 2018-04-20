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    В Саудовской Аравии при нападении на блокпост расстреляли полицейских

    (обновлено: )9210
    Сотрудникам сил безопасности СА удалось установить личности нескольких человек, имевших отношение к организации нападения на полицейских, двое из них задержаны.
    Вооруженное патрулирование в Саудовской Аравии. Архивное фото
    REUTERS Faisal Al Nasser

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Трое саудовских полицейских погибли в результате нападения на блокпост полиции, сообщил представитель МВД Саудовской Аравии.

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    По информации министерства, неизвестные обстреляли блокпост полиции между районами аль-Муджарида и Барик на востоке страны.

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    Сотрудникам сил безопасности удалось установить личности нескольких человек, имевших отношение к организации нападения на полицейских, двое из них задержаны. Еще один подозреваемый при задержании открыл огонь, ранил пятерых сотрудников правоохранительных органов. Ответным огнем он убит.

    По дороге в больницу один из раненых полицейских скончался.

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