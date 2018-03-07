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    Киев

    Полиция Киева нашла виновных в нападении на Россотрудничество

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (71)

    (обновлено: )50741
    Как рассказал начальник ГУ Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, по инциденту вокруг Россотрудничества ведется расследование. Лица установлены и будут привлечены к ответственности.
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    Фото facebook.com/c14news

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции Киева установили круг лиц, причастных к забрасыванию камнями здания Россотрудничества в столице. В отношении их готовятся подозрения в совершении правонарушения, пишет "Страна.ua" со ссылкой на начальника ГУ Национальной полиции Киева Андрея Крищенко.

    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "По инциденту вокруг Россотрудничества ведется расследование, и мы готовим подозрения. Сейчас мы эти документы доработаем и подозрения будут вручены", — сообщил он.

    "Лица установлены и будут привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство — Ред.)", — добавил он.

    Около 30 представителей радикальных националистических организаций 17 февраля ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. На следующий день радикалы забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами.

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