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    Нападение с молотком на женщину в Киеве: подробности полиции

    (обновлено: )14902
    В полиции Киева сообщили подробности задержания злоумышленника за нападение с молотком на женщину. Происшествие произошло в воскресенье в Оболонском районе столицы.
    Видеоканал Полиции Киева в Facebook

    В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение, что на улице неизвестный бьет женщину и пытается вырвать из рук сумку. По вызову сразу прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

    На месте происшествия к полицейским обратилась 54-летняя потерпевшая. По ее словам, она шла по дороге, когда сзади на нее напал неизвестный. Злоумышленник начал бить ее по голове, а когда она упала на землю, выхватил из рук телефон и убежал.

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    Очевидцы происшествия начали догонять правонарушителя. А задержали подозреваемого работники полиции, которые находились неподалеку. Полицейские обследовали место происшествия и нашли рядом молоток, которым молодой человек бил женщину, и ее мобильный телефон.

    "Нападающим оказался 32-летний житель Киевской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь. Врачи диагностировали у нее множественные травмы головы, переломы пальцев и ушибы грудной клетки", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов.

    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) и ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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