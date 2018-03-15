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    В Индии слоненок напал на экскаватор, который вытащил его из ямы

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    В Индии слоненок несколько часов пытался выбраться из грязевой ямы, однако после спасения атаковал экскаватор, с помощью которого его вытащили.
    Видео CGTN

    Власти индийской деревни Мадихали вытащили застрявшего в яме слоненка с помощью экскаватора.

    Животное несколько часов пыталось выбраться из грязи, однако у него не хватало сил. Тогда к яме подогнали экскаватор, который вырыл траншею и подтолкнул к ней слоненка ковшом.

    Оказавшееся на свободе животное вначале атаковало машину, которая помогла ему спастись. Но вскоре рабочие криками отогнали слоненка и он убежал в лес, где его ждали старшие сородичи.

    Ранее в китайской провинции Юньнань маленький слоненок упал в канаву с 60-метрового крутого склона. Местные жители спасли малыша, отвезли в специальный центр, где ветеринары оказали животному необходимую помощь.

    Смотрите также: День слона в Таиланде: праздник по всему королевству

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