В Индии слоненок напал на экскаватор, который вытащил его из ямы

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Власти индийской деревни Мадихали вытащили застрявшего в яме слоненка с помощью экскаватора.

Животное несколько часов пыталось выбраться из грязи, однако у него не хватало сил. Тогда к яме подогнали экскаватор, который вырыл траншею и подтолкнул к ней слоненка ковшом.

Оказавшееся на свободе животное вначале атаковало машину, которая помогла ему спастись. Но вскоре рабочие криками отогнали слоненка и он убежал в лес, где его ждали старшие сородичи.

Ранее в китайской провинции Юньнань маленький слоненок упал в канаву с 60-метрового крутого склона. Местные жители спасли малыша, отвезли в специальный центр, где ветеринары оказали животному необходимую помощь.

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