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    В Польше заробитчане напали на полицейских, произошла стрельба

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    Полицейский патруль около двух часов ночи заметил на улице группу мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. В результате инцидента задержаны 13 человек - граждане Грузии и Украины.
    Полиция Польши
    dzienniklodzki.pl

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.  В пятницу в польском городе Згеж группа грузин и украинцев совершили нападение на полицейских. Правоохранители были вынуждены открыть огонь, сообщает издание Dziennik Lozki.

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    Полицейский патруль около двух часов ночи заметил на улице группу мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно.

    Во время проверки выяснилось, что это были иностранцы — украинцы и грузины, которые не реагировали на попытки полицейских их успокоить и становились все агрессивнее. В сторону стражей порядка полетели камни и брусчатка.

    Поэтому полицейские были вынуждены совершить несколько предупредительных выстрелов. Но даже после этого мужчин не отступили, поэтому в сумме правоохранители сделали более десятка выстрелов.

    В результате трое иностранцев получили ранения в ногу, их жизни ничего не угрожает.

    Кроме того, госпитализировали и одного из полицейских, который получил травмы головы.

    dzienniklodzki.pl
    В Польше группа украинцев и грузин напала на полицейский патруль

    Всего в результате инцидента задержаны 13 человек — граждане Грузии и Украины. Все они работали в Польше. Следователи выясняют, было ли их пребывание в стране и трудоустройство законным.

    Ранее бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колья", если начнут сводить исторические счеты.

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