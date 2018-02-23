В Польше заробитчане напали на полицейских, произошла стрельба

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В пятницу в польском городе Згеж группа грузин и украинцев совершили нападение на полицейских. Правоохранители были вынуждены открыть огонь, сообщает издание Dziennik Lozki.

Полицейский патруль около двух часов ночи заметил на улице группу мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно.

Во время проверки выяснилось, что это были иностранцы — украинцы и грузины, которые не реагировали на попытки полицейских их успокоить и становились все агрессивнее. В сторону стражей порядка полетели камни и брусчатка.

Поэтому полицейские были вынуждены совершить несколько предупредительных выстрелов. Но даже после этого мужчин не отступили, поэтому в сумме правоохранители сделали более десятка выстрелов.

В результате трое иностранцев получили ранения в ногу, их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, госпитализировали и одного из полицейских, который получил травмы головы.

dzienniklodzki.pl В Польше группа украинцев и грузин напала на полицейский патруль

Всего в результате инцидента задержаны 13 человек — граждане Грузии и Украины. Все они работали в Польше. Следователи выясняют, было ли их пребывание в стране и трудоустройство законным.

Ранее бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колья", если начнут сводить исторические счеты.