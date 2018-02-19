Безвиз и бытовуха. Насильственная смерть заробитчанки в Италии

РИА Новости Украина

Как рассказывают украинки в соцсетях, Оксана была очень избита, по дороге в больницу она скончалась, пишет Анна Мятка.

Уже две недели украинские заробитчане в Италии собирают деньги на перевозку останков 30-летней Оксаны Яцкив из Коропца, что в Монастырском районе. Женщину нашли мертвой на железнодорожной станции Кампи Флергей в Неаполе еще 31 января. Прохожие итальянцы увидели изуродованное тело и вызвали карабинеров.

Что случилось с девушкой перед этим, пока неизвестно. По факту смерти украинки, как сообщили в Генконсульстве Украины в Неаполе, местная прокуратура и полиция возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы разыскивают причастных к избиению женщины.

"В Неаполе на рельсах нашли мертвой нашу женщину, помогите отправить ее домой! Сбор денег в украинском магазине "Патриот", — до сих пор распространяют сообщения украинские заробитчане в соцсетях.

REUTERS Eduard Korniyenko Сбор урожая помидоров

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Как удалось узнать изданию "Новая", Оксана находилась в Италии нелегально около двух лет. Долгое время на заработках в этой стране — и ее мать Мария Юлиановна. Женщина неделю не знала, где ее дочь, а впоследствии нашла ее в морге города Неаполя…

Двух своих детей — 9-летнего Юру и 3-летнюю Настю — Оксана оставила на родственников в Украине. Ее дом в Коропцах закрыт.

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"Мы потрясены страшным известием об Оксане… Пока что никто в Коропцах не знает никаких подробностей трагедии, — рассказывают жители поселка. — Невероятно жаль ее детей. Старший Юрчик — от первого брака Оксаны, живет у прабабушки в Горыглядах, а Настенька — от второго брака, живет с семьей отца в селе Вербка. Мы не знаем, что побудило Оксану оставить таких маленьких детей и отправиться за границу, но они эти годы не знали мамы, а теперь вообще остались сиротами… Никто нигде не застрахован от несчастья, но за границей наши люди, а еще если без документов, совсем незащищенные и никому не нужны. Жаль, что украинцы вынуждены и дальше искать лучшей доли за рубежом, что ничего не изменилось в Украине и после Майдана…".