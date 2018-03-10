наверх
10.03.201818:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Полиция Италии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    Безвиз и бытовуха. Насильственная смерть заробитчанки в Италии
    08:06 19.02.2018
    2655Европа открывает для украинцев свои границы
    В Италии при загадочных обстоятельствах погибла 30-летняя заробитчанка из Коропца - Оксана Яцкив. Ее тело нашли на железнодорожных путях. Перед смертью женщину сильно избили.
    50-летний Паскуале Даниэле Албанезе и 43-летняя София Мельник
    Тело украинки со следами избиения нашли в горах Италии
    08:49 29.12.2017
    1040
    Полицейские предполагают, что погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили в обрыв, а травмы она могла получить во время падения.
    Беспорядки в Неаполе, пострадали более 30 человек. Видео
    Жестокие столкновения в Неаполе, пострадали более 30 человек 
    00:49 12.03.2017
    122
    Поначалу в мирной акции протеста в субботу днем приняли участие более тысячи человек. Спустя несколько часов группа радикалов из двух-трех сотен человек забросала полицейский комиссариат района взрывпакетами, после чего начались стычки со стражами порядка.
    Студенты Болонского университета устроили бои с полицией. Видео
    Студенты Болонского университета устроили бои с полицией 
    03:36 11.02.2017
    114
    Столкновения между полицией и студентами продолжились в пятницу на территории старейшего в Европе Болонского университета, четыре человека были задержаны.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    Безвиз и бытовуха. Насильственная смерть заробитчанки в Италии
    08:06 19.02.2018
    2655
    В Италии при загадочных обстоятельствах погибла 30-летняя заробитчанка из Коропца - Оксана Яцкив. Ее тело нашли на железнодорожных путях. Перед смертью женщину сильно избили.
    Все теги