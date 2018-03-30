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    В Италии грабители не рассчитали со взрывчаткой и взорвали банкомат

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    Вскрыть его преступники собирались при помощи трех самодельных взрывных устройств, однако неправильно рассчитали вес заряда. Взрыв уничтожил весь банкомат со всем содержимым, а грабители обратились в бегство.
    Полиция Италии
    AFP/TIZIANA FABI

    КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Итальянские карабинеры на юге страны в области Апулия задержали банду грабителей, совершивших неудачный налет на банкомат.

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    Вскрыть его преступники собирались при помощи трех самодельных взрывных устройств, однако неправильно рассчитали вес заряда. Взрыв уничтожил весь банкомат со всем содержимым, а грабители обратились в бегство, сообщают карабинеры.

    Использованный ими метод в местных СМИ прозван "сурком": взрывное устройство имеет форму длинной и узкой лопаты с фитилем. Ее засовывают глубоко внутрь банкомата через окно для выдачи купюр, что, по-видимому, должно напоминать сурочью нору.

    Записи с камер видеонаблюдения позволили выследить преступников, скрывшихся с места преступления на автомобиле, который они угнали неделей ранее. Задержанными оказались ранее привлекавшиеся к ответственности местные жители от 26 до 63 лет. В ходе обысков у них дома правоохранители обнаружили патроны крупного калибра и баллоны с ацетиленом, при помощи которых можно создать взрывчатку, аналогичную примененной при неудачном ограблении.

    Ранее сообщалось, что департамент Киберполиции разоблачил группу хакеров, которые механически повреждали банкоматы и получали доступ к сервисному разъему.

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