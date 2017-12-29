наверх
29.12.201709:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Тело украинки со следами избиения нашли в горах Италии

    (обновлено: )31410
    Полицейские предполагают, что погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили в обрыв, а травмы она могла получить во время падения.
    50-летний Паскуале Даниэле Албанезе и 43-летняя София Мельник
    Италия по-русски

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В горах итальянской провинции Тревизо нашли тело погибшей украинки, сообщает ТСН.

    Специализированная медико-санитарная часть №14 в городе Смела
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корь "косит" украинских детей похлеще войны

    "Переводчица из Киева София Мельник исчезла в прошлом месяце. Мужчина, с которым София жила в Италии, потом наложил на себя руки. Следователи подозревают, что он убил женщину из ревности, а затем убил и себя. На теле погибшей — многочисленные синяки и царапины", — говорится в сообщении.

    Полицейские предполагают, что погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили в обрыв, а травмы она могла получить во время падения.

    Ранее сообщалось, что спасатели нашли тело туриста, пропавшего 23 декабря во время подъема на гору Хомяк в Карпатах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Погребинский
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Акция протеста против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия