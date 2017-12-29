Тело украинки со следами избиения нашли в горах Италии

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В горах итальянской провинции Тревизо нашли тело погибшей украинки, сообщает ТСН.

"Переводчица из Киева София Мельник исчезла в прошлом месяце. Мужчина, с которым София жила в Италии, потом наложил на себя руки. Следователи подозревают, что он убил женщину из ревности, а затем убил и себя. На теле погибшей — многочисленные синяки и царапины", — говорится в сообщении.

Полицейские предполагают, что погибшая могла быть еще живой, когда ее в черном пакете сбросили в обрыв, а травмы она могла получить во время падения.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тело туриста, пропавшего 23 декабря во время подъема на гору Хомяк в Карпатах.