Накануне парламент принял закон о плате за проезд по дорогам и упростил правила ввоза импортных автомобилей, к тому же Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов, а власти анонсировали изменения в порядке прохождения воинской службы.
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
По информации СМИ, участок дороги, где столкнулись поезда, контролируется компанией CSX Corporation. Сигнальные системы на участке не работали, но компания дала работникам поезда устное разрешение двигаться по выбранному пути.
Редко какие выходные в Украине проходят спокойно, не превращаясь в сводку резонансных ЧП. Не стали исключением и эти. Во Львове акция за цирк без животных переросла в столкновения с полицией, под Сумами на охоте застрелили чиновника РГА, а в Харькове прогремел взрыв.
Накануне НБУ представил итоги расследования по хищениям в "ПриватБанке", президент Порошенко подписал закон об установлении потребителям счетчиков газа, в Украине запретили термин "инвалид" и ввоз в страну еще четырех книжных изданий из России.
Украинские националисты устраивают репетиции перед маршем в честь дня рождения Степана Бандеры – отрабатывают приемы защиты и освобождения своих соплеменников от полиции. И преуспели в этом мастерстве.
По словам директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, несколько человек фактически задержаны, но их действиям еще будет дана правовая оценка, возможно, это будет административная ответственность.
По словам пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, дело завели по поводу конфликтом, во время которого госпитализировали полицейского. Следователи завели дело по части второй статьи 345 Уголовного кодекса Украины.
По словам бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, судьбу депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, а до того всем необходимо сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации.
В протестной октябрьской лихорадке под Верховной Радой произошли столкновения участников "МихоМайдана" с силовиками, а политики не могут договориться о сроках рассмотрения озвученных на протестах требований.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
Накануне парламент принял закон о плате за проезд по дорогам и упростил правила ввоза импортных автомобилей, к тому же Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов, а власти анонсировали изменения в порядке прохождения воинской службы.
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
У здания правительства Каталонии в Барселоне произошли столкновения с сотрудниками каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra с протестующими. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу.
Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили при поддержке сторонников в воскресенье прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал из Польши на территорию Украины.
Уже за полночь на площади Республики в Париже полиция оттеснила участников акции в метро. Часом ранее между ними произошли столкновения, полицейские применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты. Демонстранты кидали в стражей порядка файеры и другие предметы.
Примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений.
В Бразилиа демонстранты сожгли автобус и прошли маршем к офису телеканала Globo TV, который поддерживает изменения в Конституцию. В Сан-Паулу участники акции напали на штаб-квартиру Федерации промышленности.
У гостиницы "Днестр" во Львове, где оказались заблокированы участники ЛГБТ-фестиваля, произошли столкновения с полицией. Неизвестные в масках забросали камнями сотрудников полиции и разбили окна в микроавтобусе.
Представитель компании "Газпром газораспределение Тула" сообщил, что почти 400 домов остались без газа из-за незаконной врезки в газовую трубу группой местных жителей. В четверг МВД РФ сообщило о 700 домах, оставшихся без газоснабжения.
В Бахрейне вспыхнули столкновения представителей шиитской общины с полицией. Жителей деревни Карзакан возмутило то, что представители властей во время Ашуры начали демонтировать различные религиозные украшения в поселении.
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
У эсминца ВМС США USS Fitzgerald, который столкнулся с филиппинским судном близ Японии, повреждены внутренние помещения, включая машинное отделение и радиорубку, сообщается в заявлении 7-го флота ВМС США.
В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, который принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену.
В Каменец-Подольском в субботу, 27 мая, на железнодорожной станции Негин "Южно-Западной железной дороги" столкнулись два подвижных состава поездов: пассажирский поезд №139 сообщением Киев — Каменец-Подольский в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.
Столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными результатами президентских выборов во Франции, продолжились в центре Парижа, переместившись с Площади Бастилии в район Площади Республики, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
В Киеве возле метро "Героев Днепра" в пятницу произошли столкновения между митингующими, которые собрались под одной из застроек, и полицией. Об этом сообщает президент Федерации дворового футбола Украины Александр Онищенко на своей странице в Facebook.
В интернете размещено видео словесных перепалок в Одессе на Алее Славы. На кадрах сторонники различных политических взглядов пытаются перекричать друг друга, а вмешательство полиции превратило конфликтную ситуацию в комическую.
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что Коханивский и еще пару активистов были задержаны на Европейской площади за то, что сломали раму металлоискателя.
Несколько десятков человек собрались в четверг у железнодорожного вокзала Бобиньи в департаменте Сена-Сен-Дени в знак поддержки молодого человека по имени Тео, в результате потасовки с полицейскими оказавшегося на больничной койке.
Четыре человека пострадали в ходе протестов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте вечером в среду, сообщают местные СМИ. Большая часть манифестантов покинула Площадь Победы, где расположено здание правительства страны.
На видео, которое левые радикалы выложили в Сеть, видно, как они готовятся противостоять своим политическим оппонентам, кричат "Слава Украине!", слышны взрывы петард. Потом приезжает полиция и становится между сторонами.
Силы спецназа оцепили территорию избирательного участка №48 в селе Кизиладжгло Марнеульского района (регион Квемо Картли), где произошла массовая драка между активистами нынешней и бывшей правящей партий Грузии.
Вечером в четверг, 6 октября, около 20 протестующих пришли к зданию телеканала "Интер" на улице Дмитриевской в Киеве, чтобы демонтировать возведенный вокруг забор. Они принесли молотки, пилы и другое строительное оборудование.
В интернете появилось видео штурма представителями гражданского корпуса "Азов" стройки в Киеве в Святошинском переулке, 3. В ходе протеста на место инцидента приехала полиция и возникли столкновения правоохранителей и активистов.
В интернете опубликовано видео, на котором мигранты пытаются взять штурмом границу Греции и Македонии. Столкновения беженцев с полицией происходят на границе постоянно после того, как было заключено соглашение о закрытии коридора для нелегальной миграции в ЕС
По меньшей мере 260 человек получили ранения в воскресенье в ходе беспорядков в лагере для беженцев Идомени на границе Греции и Македонии, сообщил представитель гуманитарной организации "Врачи без границ".
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.