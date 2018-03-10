наверх
10.03.201802:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    столкновения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 216
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Полиция Киева отчиталась о спецоперации "прикрути" у Верховной Рады
    17:33 03.03.2018
    254Зачистка палаточного городка под Радой
    По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, остальных опросили и отпустили.
    Столкновения под Радой
    Хроника 27 февраля: стычки под Радой, поджог офиса венгров, платные дороги
    09:28 28.02.2018
    1161Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Накануне парламент принял закон о плате за проезд по дорогам и упростил правила ввоза импортных автомобилей, к тому же Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов, а власти анонсировали изменения в порядке прохождения воинской службы.
    Столкновения под Радой
    Парасюк и Семенченко сообщили свою версию столкновений у Рады
    16:41 27.02.2018
    1837Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам нардепа Владимира Парасюка, столкновения начались с того, что правоохранители "безо всяких причин начали бросаться на сетку, которая разделяла полицию от митингующих".
    Столкновения под Верховной Радой. Видео
    Под Радой произошли столкновения, 10 правоохранителей ранены 
    12:36 27.02.2018
    4104Зачистка палаточного городка под Радой
    Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
    Машина китайской скорой помощи. Архивное фото
    В Китае пассажирское судно раздавило сухогруз
    09:42 22.02.2018
    259
    По информации СМИ, грузовое судно, перевозившее стальные листы, столкнулось с пассажирским судном, на котором помимо 970 пассажиров было также 140 автомобилей.
    Столкновения поездов в Южной Каролине
    СМИ назвали причину масштабной катастрофы пассажирского поезда в США
    00:19 05.02.2018
    517
    По информации СМИ, участок дороги, где столкнулись поезда, контролируется компанией CSX Corporation. Сигнальные системы на участке не работали, но компания дала работникам поезда устное разрешение двигаться по выбранному пути.
    Митинг и столкновения возле львовского цирка
    Хорошо отдохнули. ЧП выходных: столкновения во Львове, смерть под Сумами
    15:50 29.01.2018
    540Криминальные войны в Украине
    Редко какие выходные в Украине проходят спокойно, не превращаясь в сводку резонансных ЧП. Не стали исключением и эти. Во Львове акция за цирк без животных переросла в столкновения с полицией, под Сумами на охоте застрелили чиновника РГА, а в Харькове прогремел взрыв.
    Удачливые рыбаки очень вовремя покинули судно за секунду до столкновения. Видео
    Не заметил. В США рыбаки выпрыгнули из катера за секунду до столкновения 
    09:46 18.01.2018
    740
    В сети появилось видео, как в США рыбаки успели выпрыгнуть в воду за секунду до столкновения своего судна с катером. Рыбаки остались живы, но получили травмы рук и ног.
    Драка под Верховной Радой 16 января 2018
    Хроника 16 января: протест и стычки под Радой, хищение миллиардов из "Привата"
    09:23 17.01.2018
    795
    Накануне НБУ представил итоги расследования по хищениям в "ПриватБанке", президент Порошенко подписал закон об установлении потребителям счетчиков газа, в Украине запретили термин "инвалид" и ввоз в страну еще четырех книжных изданий из России.
    Сотрудники Красного Креста возле Рады
    Красный Крест сообщил о десятках пострадавших во время столкновений у Рады
    16:43 16.01.2018
    711Зачистка палаточного городка под Радой
    По информации пресс-службы Красного Креста в Украине, было около 20 пострадавших от слезоточивого газа, волонтеры промывали им глаза термальной водой.
    Сухогруз CF CRYSTAL
    Два крупных судна столкнулись в Китае, несколько десятков моряков пропали
    06:50 07.01.2018
    550
    По информации СМИ, инцидент произошёл в 20:00 (14:00 по Киеву) в субботу 6 января. Нефтяной танкер Sanchi под панамским флагом столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у побережья реки Янцзы.
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    У вас елки? А у нас националисты снова бьют полицию
    17:17 20.12.2017
    1673
    Украинские националисты устраивают репетиции перед маршем в честь дня рождения Степана Бандеры – отрабатывают приемы защиты и освобождения своих соплеменников от полиции. И преуспели в этом мастерстве.
    Поезд протаранил автомобиль под Киевом
    Под Киевом поезд 200 метров тащил автомобиль после столкновения
    12:38 18.12.2017
    433
    По информации СМИ, после столкновения поезд протащил автомобиль вперед около 200 метров, чудом оставшегося в живых водителя в очень тяжелом состоянии госпитализировали.
    Ситуация на границе Палестины и Израиля
    Кровавые столкновения на границе Израиля и Палестины 
    02:29 11.12.2017
    407Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Израильская полиция применила в воскресенье слезоточивый газ в ходе столкновений с палестинцами в Вифлееме, передает корреспондент РИА Новости, который пострадал в результате действий силовиков.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Разумков: сценарий дела Саакашвили плох даже для Мексики
    14:55 07.12.2017
    911Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам директора Украинской политконсалтинговой группы, ситуация с "недозадержанием" Саакашвили показала, что в Украине во всем применяются двойные стандарты.
    Стычки около дома, где проводилось задержание Михаила Саакашвили. Полиция применила газ
    Полиция сообщила о задержаниях у дома Саакашвили
    12:31 05.12.2017
    256Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, несколько человек фактически задержаны, но их действиям еще будет дана правовая оценка, возможно, это будет административная ответственность.
    Столкновения под Верховной Радой
    Полиция завела дело из-за ранения полицейского у Рады
    22:05 17.10.2017
    370Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, дело завели по поводу конфликтом, во время которого госпитализировали полицейского. Следователи завели дело по части второй статьи 345 Уголовного кодекса Украины.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Саакашвили призвал митингующих у Рады не использовать силу
    20:35 17.10.2017
    564Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, судьбу депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, а до того всем необходимо сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации.
    Столкновения под Верховной Радой
    Третий Майдан: хроника протестных столкновений в центре Киева
    20:05 17.10.2017
    13859Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    В протестной октябрьской лихорадке под Верховной Радой произошли столкновения участников "МихоМайдана" с силовиками, а политики не могут договориться о сроках рассмотрения озвученных на протестах требований.
    Митингующие у Рады отобрали у нацгвардийцев щиты
    Митингующие под Радой отобрали у нацгвардийцев щиты
    18:32 17.10.2017
    1415Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам журналистки Кристины Бердинских, митингующие у Верховной рады забрали щиты у бойцов Национальной гвардии, которые были спрятаны за автобусом.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Столкновения под Верховной Радой. Видео
    Под Радой произошли столкновения, 10 правоохранителей ранены 
    12:36 27.02.2018
    4104
    Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
    Столкновения под Радой
    Парасюк и Семенченко сообщили свою версию столкновений у Рады
    16:41 27.02.2018
    1837
    По словам нардепа Владимира Парасюка, столкновения начались с того, что правоохранители "безо всяких причин начали бросаться на сетку, которая разделяла полицию от митингующих".
    Столкновения под Радой
    Хроника 27 февраля: стычки под Радой, поджог офиса венгров, платные дороги
    09:28 28.02.2018
    1161
    Накануне парламент принял закон о плате за проезд по дорогам и упростил правила ввоза импортных автомобилей, к тому же Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов, а власти анонсировали изменения в порядке прохождения воинской службы.
    Машина китайской скорой помощи. Архивное фото
    В Китае пассажирское судно раздавило сухогруз
    09:42 22.02.2018
    259
    По информации СМИ, грузовое судно, перевозившее стальные листы, столкнулось с пассажирским судном, на котором помимо 970 пассажиров было также 140 автомобилей.
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Полиция Киева отчиталась о спецоперации "прикрути" у Верховной Рады
    17:33 03.03.2018
    254
    По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, остальных опросили и отпустили.
    Все теги

    Персоны

    Организации