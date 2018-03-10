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    банкоматы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Снятие наличных денег через банкоматы
    Скимминг с размахом: в Молдавии задержали членов международной ОПГ
    19:53 06.09.2017
    227
    В числе задержанных - действовавшие за рубежом граждане Украины и Беларуссии. Один из белорусов был администратором одной из фиктивных компаний. Он помещен под предварительный арест на 30 дней.
    Преступник попытался ограбить банкомат при помощи экскаватора
    Ограбление по-американски: на банкомат экскаватором 
    13:09 08.06.2017
    616
    В американском штате Мэриленд преступник угнал экскаватор и при его помощи попытался украсть деньги из банкомата.
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Задержаны подозреваемые в повреждении банкомата "Сбербанка"
    19:16 24.04.2017
    394Уход российских банков из Украины
    По данным пресс-службы "Сбербанка", возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Полиция проверяет возможную причастность задержанных к совершению ряда других актов вандализма в отношении отделений и банкоматов.
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Полиция проводит проверку из-за повреждения банкомата "Сбербанка" в Харькове
    16:01 13.03.2017
    345Уход российских банков из Украины
    По информации пресс-службы Харьковского областного управления полиции, правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкомата в центре Харькова. О происшествии в Шевченковский отдел полиции сообщил управляющий одного из банков города.
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков 
    05:49 13.03.2017
    840Уход российских банков из Украины
    По информации полка "Азов", на экраны банкоматов российских банков клеится наклейка #RUSBANKOVER, а сами аппараты для выдачи денег заливаются монтажной пеной.
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    04:59 13.03.2017
    780Уход российских банков из Украины
    По информации полка "Азов", на экраны банкоматов российских банков клеится наклейка #RUSBANKOVER, а сами аппараты для выдачи денег заливаются монтажной пеной.
    Банкомат в Симферополе. Архивное фото
    В Крыму ряд крупных банков отключат банкоматы в ночь на понедельник
    03:35 05.12.2016
    556
    По информации пресс-службы "Генбанка", отключение будет с 21.00 04/12/16 по 9.00 05/12/16. Причина – готовящаяся, по информации Спецслужб России, DDoS-атака (кибер-атака) на банковскую систему РФ.
    Взрыв в Ивано-Франковской области: неизвестные пытались подорвать банкоматы. Видео
    Взрыв в Ивано-Франковской области: неизвестные пытались подорвать банкоматы 
    06:17 27.03.2016
    261Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В городе Тлумач Ивано-Франковской области ночью около 03:00 на улице Винниченко, в фойе поликлиники райбольницы произошел взрыв. Взрывом были повреждены входные двери в поликлинику, окна фойе, банкомат "Райффайзен банк Аваль" и банкомат "ПриватБанк".
    Банкомат
    Гражданин Украины задержан в Бангкоке с поддельными кредитными картами - СМИ
    20:23 22.09.2015
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    Украинец Руслан Лазарев задержан управлением по борьбе с преступностью таиландской полиции после кражи около 30 тысяч долларов со счетов граждан США и европейских стран через банкоматы с использованием поддельных кредитных карт.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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