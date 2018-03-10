По данным пресс-службы "Сбербанка", возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Полиция проверяет возможную причастность задержанных к совершению ряда других актов вандализма в отношении отделений и банкоматов.
По информации пресс-службы Харьковского областного управления полиции, правоохранители проводят проверку по факту повреждения банкомата в центре Харькова. О происшествии в Шевченковский отдел полиции сообщил управляющий одного из банков города.
В городе Тлумач Ивано-Франковской области ночью около 03:00 на улице Винниченко, в фойе поликлиники райбольницы произошел взрыв. Взрывом были повреждены входные двери в поликлинику, окна фойе, банкомат "Райффайзен банк Аваль" и банкомат "ПриватБанк".
Украинец Руслан Лазарев задержан управлением по борьбе с преступностью таиландской полиции после кражи около 30 тысяч долларов со счетов граждан США и европейских стран через банкоматы с использованием поддельных кредитных карт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".