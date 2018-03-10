Жуткое убийство в Одессе всколыхнуло город — в собственной квартире на Молдаванке было найдено обезглавленное тело 29-летней одесситки. Такого кошмара в городе не происходило очень давно. Горожане в шоке.
В Одессе выясняли, как в городе убивают домашних животных, в Виннице семья судится за "случайно" проданную трехкомнатную квартиру, а в Днепре экономия превращается в разгром сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Новые реалии украинской юриспруденции: боец полка "Азов", зарезавший на улице жителя Мариуполя, будет два года платить государству штраф в размере 20% от зарплаты. Такой вердикт суда вызвал в соцсетях невероятную шумиху.
Перерезавший горло мариупольцу военнослужащий полка "Азов" МВД Украины получил два года служебного ограничения и штраф — 20% от зарплаты. Адвокаты и прокуроры представили дело как превышение мер допустимой самообороны.
В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
По предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. Тем не менее открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Личность погибшей установлена.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Жуткое убийство в Одессе всколыхнуло город — в собственной квартире на Молдаванке было найдено обезглавленное тело 29-летней одесситки. Такого кошмара в городе не происходило очень давно. Горожане в шоке.
Новость о том, что боец АТО зарезал на остановке в Киеве известного одесского повара, шокировала многих украинцев, став темой номер один для обсуждения в соцсетях. Что же произошло во время ожидания маршрутки?
Новые реалии украинской юриспруденции: боец полка "Азов", зарезавший на улице жителя Мариуполя, будет два года платить государству штраф в размере 20% от зарплаты. Такой вердикт суда вызвал в соцсетях невероятную шумиху.
Перерезавший горло мариупольцу военнослужащий полка "Азов" МВД Украины получил два года служебного ограничения и штраф — 20% от зарплаты. Адвокаты и прокуроры представили дело как превышение мер допустимой самообороны.
Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
В Украине не относятся серьезно к психологической адаптации людей, вернувшихся из АТО, заявила советник замминистра обороны Наталья Воронкова. А глава общественного совета при Минсоцполитики Украины Алексей Липириди отметил, что этим должно заниматься одно ведомство.
Несмотря на то, что в пятницу Шевченковский райсуд Киева вновь займется делом об убийстве журналиста Олеся Бузины, ждать прорыва не стоит. Сотрудничество власти и радикалов делает невозможным расследование преступления, как минимум, до выборов 2019 года.
По информации СМИ, спор между двумя мужчинами возник в очереди на маршрутку – один из них пытался пройти без очереди, а ему сделали замечание. После чего он пошел в магазин, купил кухонный нож, вернулся и нанес оппоненту несколько ударов ножом.
Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее губернатор штата Грег Эббот. 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы.
Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, состоянии одного оценивалось как критическое. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.
Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская. Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
На месте работала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и оперативные работники, найдены стреляные гильзы. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.
В Николаеве в среду, 10 февраля, 20:30 вечера неизвестные застрелили местного предпринимателя Петра Барашковского, мужа общественной активистки, экс-кандидата в депутаты Николаевского городского совета от партии "Самопомич" Юлии Мискевич.
В Апелляционном суде Киева в пятницу, 11 декабря, состоялось заседание по делу подозреваемого в убийстве Олеся Бузины Андрея Медведько. Ранее в Печерском суде Киева состоялось заседание суда, в ходе которого была изменена мера пресечения для Дениса Полищука.
В Киеве прошел "Марш жизни" — акция против действий догхантеров. Активисты под МВД протестовали против массовых убийств собак и требовали создать рабочую группу по повышению эффективности работы правоохранительных органов в вопросе защиты животных.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, ни Генеральная прокуратура, ни МВД, ни СБУ не могут декларировать каких-то ключевых движений в сторону разрешения уголовного дела по тому, что происходило на Майдане.
Инцидент произошел на трассе Ростов - Таганрог. По данным следователей, подозреваемый, будучи за рулем Hyundai Elantra, несколько раз выстрелил в водителя и пассажира Hyundai Solaris - в нем ехали мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения.
Служебное расследование действий полиции во время беспорядков 9 мая в Днепре завершится до 10 июня. Об этом в комментарии журналисту телеканала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Следователи сейчас допрашивают жену убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, ей и бывшему парламентарию Илье Пономареву будет предоставлена охрана, сообщил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Политический эксперт, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал ситуацию с расследованием убийства сотрудников полиции в Княжичах.
Полиция пытается задержать вооруженного мужчину, который в ночь на пятницу ворвался в дом престарелых на юге Франции в городе Монферье-сюр-Ле (департамент Эро). Неизвестный в маске был вооружен ножом и обрезом.
Трагическая гибель 31-летнего марокканского торговца рыбой вызвала массовые протесты. Мохсен Фикри был раздавлен в баке мусоровоза, когда пытался спасти свой товар, конфискованный полицией, полтонны меч-рыбы, лов которой запрещен в это время года.
Полиция американского города Шарлотт опубликовала видео убийства правоохранителями афроамериканца Кита Ламонта Скотта. Общественности стали доступны видео с нательных камер и видеорегистраторов, а также фото пистолета и марихуаны.
Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе сообщила о подробностях убийства патрульного в Днепре. Деканоидзе сообщила, что погибший – 27-летний патрульный Артем Кутышев. У него осталась трехлетняя дочь.
Убийство восьмилетней девочки в селе Лощиновка Измаильского района спровоцировало массовые беспорядки. Тело ребенка со следами насильственной смерти было найдено в заброшенном доме на окраине населенного пункта.
Cтрельбу по офицерам устроил 25-летний темнокожий житель Далласа Мика Джонсон. В ходе переговоров с полицией он заявил, что стрелял в белых и офицеров, мотивируя свой поступок произошедшими недавно убийствами афроамериканцев белыми полицейскими.
Новая волна протестов против убийств афроамериканцев полицейскими накрывает США: в четверг американские телеканалы ведут прямые трансляции из разных городов страны, где, судя по всему, начинают разгораться беспорядки.
В интернете опубликованы новые кадры нападения неизвестных на два оружейных магазина и воинскую часть в казахстанском Актобе. Погибли трое гражданских лиц и трое военнослужащих, ранения получили десять человек.
Жильцы киевской многоэтажки, из которой выпал политолог Андрей Дорошенко, рассказали, что он там не проживал. В подъезд вошел, позвонив в домофон. Он долго стоял возле окна между 8-м и 9-м этажами. Жильцы допускают, что это было самоубийство.
Неизвестные в среду расстреляли водителя внедорожника в центре Киева. Преступники скрылись на автомобиле Volkswagen Passat с госномером АА2984АН. И.о.начальника пресс-службы столичной полиции Яна Семенюк комментирует произошедшее.
Со слов задержанного, убийство Владимира Живаги он совершил из корыстных побуждений. 22 февраля в 19.30 он произвел три выстрела из пистолета "ПМ". Два из них стали смертельными для Старобельского городского головы.
В интернете появился радиоперехват погони патрульной полиции Киева за автомобилем BMW в ночь с 6-го на 7-е февраля. Преследование происходило от бульвара Шевченко, далее по проспекту Победы и Кольцевой дороге.