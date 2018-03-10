1939

Жильцы киевской многоэтажки, из которой выпал политолог Андрей Дорошенко, рассказали, что он там не проживал. В подъезд вошел, позвонив в домофон. Он долго стоял возле окна между 8-м и 9-м этажами. Жильцы допускают, что это было самоубийство.