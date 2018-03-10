наверх
10.03.201804:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    убийство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 476
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    На месте убийства в Виннице
    Из Винницы. Пришел, увидел, задушил, закопал, дальше пошел
    10:52 05.03.2018
    922Криминальные войны в Украине
    С будущей жертвой экс-заключенный (отсидел 2 года за побои и изнасилование) познакомился в сети. Встретились, произошел конфликт, после чего мужчина задушил 20-летнюю девушку.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    Один труп без головы. Убийство на Молдаванке испугало всю Одессу
    12:37 02.03.2018
    6235Криминальные войны в Украине
    Жуткое убийство в Одессе всколыхнуло город — в собственной квартире на Молдаванке было найдено обезглавленное тело 29-летней одесситки. Такого кошмара в городе не происходило очень давно. Горожане в шоке.
    Полиция Хмельницка задержала мужчину, который убил мать и пытался бежать
    Убийство женщины в Хмельницкой области. Труп пролежал в квартире 4 месяца
    12:21 02.03.2018
    517Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, 58-летняя женщина жила в райцентре Красилов, но очень часто выезжала на заработки за границу. Именно поэтому никого не удивило ее внезапное исчезновение в октябре прошлого года.
    26 летняя венесуэльская модель. Архивное фото
    В Мексике жестоко убили модель, у девушки кислотой сожжено лицо
    07:43 01.03.2018
    492
    По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.
    Шпиц Чип
    Что в Украине: убийства собак в Одессе, "школьный разгром" в Днепре
    18:55 28.02.2018
    804
    В Одессе выясняли, как в городе убивают домашних животных, в Виннице семья судится за "случайно" проданную трехкомнатную квартиру, а в Днепре экономия превращается в разгром сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Молоток судьи
    Соцсети: а что, атошникам разрешили сафари на людей?
    16:41 28.02.2018
    2733Криминальные войны в Украине
    Новые реалии украинской юриспруденции: боец полка "Азов", зарезавший на улице жителя Мариуполя, будет два года платить государству штраф в размере 20% от зарплаты. Такой вердикт суда вызвал в соцсетях невероятную шумиху.
    Нож. Архивное фото
    Шок от убийства. Шок от штрафа за убийство
    16:10 28.02.2018
    2316Криминальные войны в Украине
    Перерезавший горло мариупольцу военнослужащий полка "Азов" МВД Украины получил два года служебного ограничения и штраф — 20% от зарплаты. Адвокаты и прокуроры представили дело как превышение мер допустимой самообороны.
    Полиция в Азербайджане
    Зверское убийство родственников экс-главы AFFA: детали
    13:45 28.02.2018
    284
    В расследовании убийства сестры президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана появились новые детали. По данным следствия, преступники целиком обмотали жертву широким скотчем, и женщина скончалась от удушья.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    В Одессе неизвестный обезглавил девушку
    10:31 28.02.2018
    2714Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной.
    Майдан накануне юбилея революции
    Тренд дня: "жертвы Майдана и шайка, получившая выгоду на крови"
    13:15 21.02.2018
    2524Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Блоггеры и полититологи прокомментировали отсутствие за четыре года конкретных результатов по расследованию расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    Безвиз и бытовуха. Насильственная смерть заробитчанки в Италии
    08:06 19.02.2018
    2461Европа открывает для украинцев свои границы
    В Италии при загадочных обстоятельствах погибла 30-летняя заробитчанка из Коропца - Оксана Яцкив. Ее тело нашли на железнодорожных путях. Перед смертью женщину сильно избили.
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео. Видео
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео 
    04:11 19.02.2018
    1695
    Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.
    Машины Скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
    ИГ взяло ответственность за расстрел женщин у церкви в Дагестане
    23:19 18.02.2018
    362
    По данным СМИ, террористическая группировка "Исламское государство" не предоставило доказательств причастности к убийству прихожан храма в дагестанском Кизляре.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко сделал важное заявление о процессе по Евромайдану
    12:32 18.02.2018
    1060Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко, он разделяет недовольство общества темпами расследования событий на Майдане в 2014 году и скоростью судебных процессов.
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Бойня в Широкино: конфликт в ВСУ не первый и не последний — эксперт
    18:10 16.02.2018
    1376Криминальные войны в Украине
    Военный эксперт Сергей Ковтун заявил, что расстрел морпехов возле Широкино сослуживцами — результат роста агрессии в обществе.
    Гильзы от патронов. Архивное фото
    Куда смотрит главнокомандующий? Соцсети в шоке от расстрела морпехов
    16:58 16.02.2018
    3283Криминальные войны в Украине
    В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли четверо морских пехотинцев. Из-за чего морпехи 36 бригады расстреляли четырех своих "дедов-сослуживцев"?
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы
    15:33 16.02.2018
    1707Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
    Артем Жовтобрюх 20-летний старший матрос
    СМИ назвали имена и разместили фото всех погибших под Широкино морпехов
    14:22 16.02.2018
    3803
    По информации СМИ, погибли морпехи: матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.
    В Одессе на берегу обнаружено тело погибшей девушки
    В Одессе на пляже найдено тело девушки, полиция подозревает убийство
    13:13 16.02.2018
    792Криминальные войны в Украине
    По предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. Тем не менее открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Личность погибшей установлена.
    Погибшая семья кума Януковича
    Полиция взяла всех подозреваемых по делу убийства семьи кума Януковича
    17:49 15.02.2018
    1011Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, двое непосредственных исполнителей убийства обнаружены в Донецкой области, еще один подозреваемый - в Киеве, изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Атошник начудил в Киеве. А что они творят в Донбассе?
    16:48 12.02.2018
    9659
    Если бывшие бойцы АТО уже переходят все границы в Киеве, то даже сложно представить, что они ежедневно творят в Донбассе в отношении местного населения, пишет Александр Скубченко.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    Один труп без головы. Убийство на Молдаванке испугало всю Одессу
    12:37 02.03.2018
    6235
    Жуткое убийство в Одессе всколыхнуло город — в собственной квартире на Молдаванке было найдено обезглавленное тело 29-летней одесситки. Такого кошмара в городе не происходило очень давно. Горожане в шоке.
    Нож. Архивное фото
    За замечание – нож в спину… Соцсети об убийстве шеф-повара атошником
    16:30 12.02.2018
    4192
    Новость о том, что боец АТО зарезал на остановке в Киеве известного одесского повара, шокировала многих украинцев, став темой номер один для обсуждения в соцсетях. Что же произошло во время ожидания маршрутки?
    Артем Жовтобрюх 20-летний старший матрос
    СМИ назвали имена и разместили фото всех погибших под Широкино морпехов
    14:22 16.02.2018
    3803
    По информации СМИ, погибли морпехи: матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Тренд дня: "Атошник-убийца просто достал нож и бьет в сердце"
    13:36 12.02.2018
    3734
    Политологи и блогеры прокомментировали резонансное преступление в столице на одной из автобусных остановок, где военнослужащий, по данным СМИ, в состоянии наркотического опьянения, убил мужчину.
    Гильзы от патронов. Архивное фото
    Куда смотрит главнокомандующий? Соцсети в шоке от расстрела морпехов
    16:58 16.02.2018
    3283
    В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли четверо морских пехотинцев. Из-за чего морпехи 36 бригады расстреляли четырех своих "дедов-сослуживцев"?
    Молоток судьи
    Соцсети: а что, атошникам разрешили сафари на людей?
    16:41 28.02.2018
    2733
    Новые реалии украинской юриспруденции: боец полка "Азов", зарезавший на улице жителя Мариуполя, будет два года платить государству штраф в размере 20% от зарплаты. Такой вердикт суда вызвал в соцсетях невероятную шумиху.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    В Одессе неизвестный обезглавил девушку
    10:31 28.02.2018
    2714
    По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной.
    Майдан накануне юбилея революции
    Тренд дня: "жертвы Майдана и шайка, получившая выгоду на крови"
    13:15 21.02.2018
    2524
    Блоггеры и полититологи прокомментировали отсутствие за четыре года конкретных результатов по расследованию расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
    Гражданка Украины Оксана Яцкив
    Безвиз и бытовуха. Насильственная смерть заробитчанки в Италии
    08:06 19.02.2018
    2461
    В Италии при загадочных обстоятельствах погибла 30-летняя заробитчанка из Коропца - Оксана Яцкив. Ее тело нашли на железнодорожных путях. Перед смертью женщину сильно избили.
    Нож. Архивное фото
    Шок от убийства. Шок от штрафа за убийство
    16:10 28.02.2018
    2316
    Перерезавший горло мариупольцу военнослужащий полка "Азов" МВД Украины получил два года служебного ограничения и штраф — 20% от зарплаты. Адвокаты и прокуроры представили дело как превышение мер допустимой самообороны.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы
    15:33 16.02.2018
    1707
    Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео. Видео
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео 
    04:11 19.02.2018
    1695
    Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Бойня в Широкино: конфликт в ВСУ не первый и не последний — эксперт
    18:10 16.02.2018
    1376
    Военный эксперт Сергей Ковтун заявил, что расстрел морпехов возле Широкино сослуживцами — результат роста агрессии в обществе.
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Резонансное убийство в Киеве с участием атошника. Мнение экспертов
    15:20 12.02.2018
    1358
    В Украине не относятся серьезно к психологической адаптации людей, вернувшихся из АТО, заявила советник замминистра обороны Наталья Воронкова. А глава общественного совета при Минсоцполитики Украины Алексей Липириди отметил, что этим должно заниматься одно ведомство.
    Марш в Киеве в поддержку обвиняемых в убийстве Бузины. Архивное фото
    Суд по делу Бузины. "Отмажет" ли снова власть патриотов
    19:00 08.02.2018
    1295
    Несмотря на то, что в пятницу Шевченковский райсуд Киева вновь займется делом об убийстве журналиста Олеся Бузины, ждать прорыва не стоит. Сотрудничество власти и радикалов делает невозможным расследование преступления, как минимум, до выборов 2019 года.
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    В Киеве конфликт в очереди на маршрутку закончился убийством
    23:23 10.02.2018
    1287
    По информации СМИ, спор между двумя мужчинами возник в очереди на маршрутку – один из них пытался пройти без очереди, а ему сделали замечание. После чего он пошел в магазин, купил кухонный нож, вернулся и нанес оппоненту несколько ударов ножом.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко сделал важное заявление о процессе по Евромайдану
    12:32 18.02.2018
    1060
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко, он разделяет недовольство общества темпами расследования событий на Майдане в 2014 году и скоростью судебных процессов.
    Захарченко заявил о задержании убийц Гиви. Видео
    Захарченко заявил о задержании убийц "Гиви" 
    16:32 09.02.2018
    1029
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.
    Погибшая семья кума Януковича
    Полиция взяла всех подозреваемых по делу убийства семьи кума Януковича
    17:49 15.02.2018
    1011
    По информации полиции, двое непосредственных исполнителей убийства обнаружены в Донецкой области, еще один подозреваемый - в Киеве, изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов.
    Все теги

    Персоны

    Организации