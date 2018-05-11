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    В мире

    В Риме задержаны двое украинцев за попытку ограбить полицейского

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    Когда полицейский подошел к машине украинцев, показал удостоверение и представился, один из мужчин попытался вырвать из его рук портмоне с документами и отнять его, после чего между участниками инцидента произошла потасовка.
    Полиция Италии. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая – РИА Новости Украина. Двое граждан Украины арестованы за нападение и попытку ограбления римского полицейского после ДТП с их участием, сообщило управление полиции итальянской столицы.

    Национальная полиция Украины
    Украинское фото
    Жестокое ограбление под Одессой при помощи утюга

    В четверг вечером страж порядка ехал по своим делам по западной окраине Рима, когда с ним неожиданно столкнулась машина, в которой находились два человека.

    Ее водитель вышел из автомобиля, чтобы убедиться в причиненном ущербе, но затем сел обратно и попытался скрыться с места ДТП. Когда полицейский подошел к их машине, показал удостоверение и представился, другой мужчина попытался вырвать из его рук портмоне с документами и отнять его, после чего между участниками инцидента произошла потасовка.

    "Пытаясь задержать двух преступников, полицейский получил удар кулаком по лицу", — отмечается в сообщении. Арестовать злоумышленников удалось благодаря своевременному вмешательству находившегося неподалеку полицейского патруля. Преступниками оказались двое украинских граждан 33 и 40 лет. Они арестованы по обвинению в попытке ограбления и сопротивлении должностному лицу.

    Ранее сообщалось, что в Приморском районе Одессы злоумышленники нагло отобрали у мужчины на улице три миллиона гривен.

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